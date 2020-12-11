影／地震後離奇卡廢墟30cm牆縫！男哀喊16小時獲救：不知怎麼掉下來　

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子11日上午被發現卡在中壢區康樂路兩棟廢棄牆面中，桃園市消防局據報後動員破壞器材將林救出，所幸意識仍清楚，僅雙臂有挫擦傷，消防人員救出後已送醫治療；有民眾懷疑是否10日晚間地震將林男震落至兩牆之間，警方詢問林男為何卡在兩牆之間，林男則不願說明。

▲桃園林姓男子11日上午被發現卡在中壢區康樂路兩棟廢棄牆面中動彈不得，消防人員據報後以破壞器材搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園林姓男子11日上午被發現卡在中壢區康樂路兩棟廢棄牆面中，消防人員全力搶救（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據目擊民眾透露，10日晚間地震後，就曾聽見這兩面牆傳來怪聲，但找不到聲音來源，所以索性返回住家睡覺，11日上午起床仍然聽見怪聲傳出，仔細一看，兩牆之間居然有一名男子被卡在牆內，趕緊報警處理。

▲桃園林姓男子11日被發現卡在中壢區康樂路兩棟廢棄牆面，消防人員破壞牆面後將林男救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防第二大隊指出，上午10時30分許接獲報案趕抵現場，28歲的林姓男子受困在廢棄兩面牆之間，寬約30公分左右，一時之間無法用力拖出來，救護人員先以棉被包覆林男身上，避免在破壞牆壁過程中受到破壞器材二次傷害，救護人員先後以削岩機、油壓撐開器破壞牆面，歷經2個多小時在下午1點10分將林男救出，所幸林男意識清楚，僅雙臂有擦挫傷。

▲桃園林姓男子11日被發現卡在中壢區康樂路兩棟廢棄牆面，消防人員將林男救出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方與消防人員詢問林男如何卡在兩牆之間，林男則沉默不語不透露，消防人員發現其四肢與臉部有輕微擦傷，經簡單包紮後施予靜脈輸液與外部傷口清潔消毒後送至聯新醫院治療。

▲桃園林姓男子11日被發現卡在中壢區康樂路兩棟廢棄牆面動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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