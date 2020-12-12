浙江台商接觸者21人檢驗結果出爐！病毒序列比對還要再等等

▲疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

本週確診的浙江台商境外染疫機會高，但他居住防疫旅館時，不同樓層有一名自德國入境確診個案（案693）也入住，為排除本土感染疑慮，指揮中心進一步採檢相關人員。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布，台商機上接觸者與防疫計程車司機21人都是陰性，至於兩名確診者病毒基因序列比對，還在進行當中。

根據指揮中心資料，該名浙江台商11月22日自上海浦東機場搭機返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，於防疫旅館居檢疫第12天出現症狀，隔日採檢確診，且病毒量高，應為近期感染。進一步調查台商居住防疫旅館期間曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住不同樓層。

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為釐清防疫旅館本身狀態，指揮中心針對旅館人員與環境進行採檢，發言人莊人祥昨說明，包含12名員工及2名主管在內共採檢14人，結果不管是病毒核酸（PCR）或者血清抗體都是陰性。在環境方面，包含兩名個案房內與公共空間總共20處，結果都是陰性。

指揮中心也進一步針對台商入境班機接觸者20人與防疫計程車司機1人做PCR與抗體採檢，羅一鈞今表示，檢驗結果全數都是陰性。

另為釐清台商與案693兩人的關連性要進行病毒基因序列比對，原定最快今天有結果，不過羅一鈞解釋，完整基因定序必須等待病毒培養，本事初步先使用原始檢體進行基因定序比對部份片段，如果檢體條件不良，找不到可以比對片段，還要進一步等病毒培養才能比較，得耗時1~2週，今天沒有更新結果可報告。

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