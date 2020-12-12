一天增8例！40多歲女「英工作4月」返台確診　2同行家人尚無症狀

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（12）日新增8名境外移入個案，分別來自印尼、美國與英國境，其中英國境外移入個案為本國籍40多歲女性(案728），7月至英國工作，11月27日與2名家人一同返國，居家檢疫期間出現全身關節痠痛、頭暈等症狀，安排就醫確診，同住家人目前無症狀，列為居家隔離接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計11萬4742例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中733例確診，分別為641例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、601人解除隔離、125人住院隔離中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案728居家檢疫期間，於12月4日出現全身倦怠、肌肉關節痠痛、頭暈等症狀，12月6日發燒並由衛生單位安排就醫採檢，檢驗結果為陰性，因症狀未改善，12月9日再次就醫採檢並收治住院，於今日確診；與個案同行返國之2名家人目前無症狀，列為居家隔離之接觸者。

▲12/12疫情通報。（圖／衛福部提供）

今日確診個案中，除了印尼移工檢疫期滿後採檢確診外，另有3名美國境外移入，分別為案729、案733與734。羅一鈞表示，案729為本國籍20多歲女性，2019年8月至美國就學，今年11月30日自美國搭機，12月2日入境臺灣後返回住處居家檢疫。

個案12月5日曾有喉嚨痛症狀但未回報，12月8日起陸續出現鼻塞、流鼻水及嗅味覺異常症狀，12月9日通報衛生單位後安排就醫採檢，並於今日確診。因個案於住家內之單人套房居家檢疫，未與同住之其他家人接觸，故3名同住家人列自主健康管理。

案733、734分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國，今年12月6日一同返臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。案733於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，案734就醫時出現發燒症狀，2人均於今日確診。2名社區管理員在收垃圾送包裹時，曾有3分鐘短暫接觸，因有戴口罩，僅列為自主健康管理。

【你可能也想看】

►3歲童染疫！台灣母子自美返國先後發病 創國內最小個案紀錄

►最小確診者！3歲男童隨媽「美國返台」染疫 推測有2感染源

►浙江台商接觸者21人檢驗結果出爐！病毒序列比對還要再等等