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福灣巧克力性騷案引發抵制下架　縣長潘孟安：所有業者引以為鑒

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▲福灣巧克力事件，屏東縣長潘孟安：「所有的業者，引以為鑒」。圖:縣長潘孟安出席屏東精品咖啡豆評鑑聞咖啡豆情形 。（圖／取自潘孟安臉書）

▲針對福灣巧克力事件，屏東縣長潘孟安：「所有的業者，引以為鑒」。圖為潘孟安出席屏東精品咖啡豆評鑑聞香。（圖／取自潘孟安臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣福灣巧克力，因許姓創辦人多年前的一起性騷擾案，近來被PO網引發網友抵制，合作業者隨即將商品下架，縣長潘孟安今（9）日天面對媒體詢問「該案是否會影響屏東可可產業時」表示，屏東巧克力本來就很有競爭力，得獎的可可農、可可莊園很多，但他提醒所有的業者，要引以為鑒，提升企業形象。

潘孟安表示，屏東的巧克力本來就有競爭力，縣府這6年來培育以及舉辦國際性比賽，成功打出「台灣可可．屏東巧克力」的名號，也屢獲世界大獎，不是只有單一一個莊園或是可可農得獎，而是有很多的可可農、很多的莊園都得獎，讓「可可農能夠像推廣咖啡莊園這樣的概念，各自發揮」。

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潘說，競賽的成果固然重要，但營運管理的企業形象也要兼顧，縣府更希望大家能夠自我要求、自我提升，維持得來不易的成就，縣府的輔導平台一直都在，希望這些業主或是莊園，也能夠自我來提升競爭力及企業形象。

潘孟安還說，這是5年多前的案子，縣府只是對產業輔導，所以對個人的行為並不清楚，但也是要提醒所有的業者，要引以為鑒。

今年ICA世界巧克力大獎2020亞太區競賽在屏東舉辦，吸引了14國、148家業者共883件作品參賽，屏東在地業者於競賽中獲得7金、11銀、9銅及8面特別獎。

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