中壢隨機砸車！10多輛慘成出氣桶　22歲「棒棒男」：和老母吵架

▲桃園市中壢區忠義路12日凌晨發生男子隨機砸車事件，警方查出是22歲顏姓男子涉案，機依毀損罪嫌送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區忠義路12日凌晨發生男子隨機砸車事件，有車主早上取車時發現愛車被砸，向警方提告求償，中壢警方查出共有10輛汽機車包括引擎蓋、板金與照後鏡被砸，警方調閱監視器發現是顏姓男子所為，經通知到案時，顏男情緒激動聲稱與母親吵架心情不佳才砸車，顏男恐面臨高額賠償費，警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市中壢區忠義路12日凌晨發生男子隨機砸車事件，警方查出部分汽車引擎蓋被砸出痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，22歲的顏姓男子12日凌晨3時許，沿著忠義路持棍棒怒砸路旁停放汽機車，受害車主上午取車時發現愛車被砸，紛紛向警方提告求償，警方統計約有10輛汽機車受害，都是引擎蓋、板金與照後鏡被砸毀，警方已受理被害車主報案。

▲桃園市中壢區忠義路12日凌晨發生男子隨機砸車事件，警方查出機車照後鏡被砸破。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有車主透過行車紀錄器發現，該名男子持著棍棒沿路用力敲打路旁停放的汽機車，好像與車主有某些深仇大恨般，車主不甘受損紛紛提告求償。

中壢警方傳喚顏姓男子說明，顏男到案時情緒激動也坦承犯行，辯稱因與母親吵架，心情不佳沿途隨機砸車發洩，警方則呼籲，勿因一時情緒以身試法，任何暴力行為，警方將依法嚴辦。

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