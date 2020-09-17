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Panasonic秋季新品登場　後疫情時代創造便利居家生活

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▲Panasonic秋季新品登場，以樂活為主題的創新家電，讓居家生活更便利。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者浦靖祤／台北報導

受到疫情影響，許多民眾的生活型態也跟著改變，日系家電品牌Panasonic發表2020秋季新商品，以樂活為主題，滿足後疫情時代居家生活的便利性。像是這台擁有蒸、烘、烤功能的微波爐，絕對能讓婆婆媽媽們事半功倍。

▲▼Panasonic秋季新品登場 後疫情時代創造便利生活。（圖／記者吳杰澄攝）

Panasonic秋季新品登場，推出業界唯一具有64眼紅外線的微波爐。（圖／記者吳杰澄攝）

台灣松下銷售家電營業本部總經理許國士表示，「這台微波爐是業界唯一具有64眼紅外線，就是將整個微波爐的爐內，劃分為64個區域，可以瞬間偵測不同食材的溫度，精準控溫，可以非常輕鬆完成，我們想要的每一道料理。」不僅如此，還搭載了Panasonic業界首創的「旋風微波加熱技術」，不論是解凍絞肉，或者是燒烤一整隻的冷凍帝王蟹，都可以由內而外快速均勻的加熱。

讓主婦們心動的，還有為了解決洗衣劑殘留問題，推出全新的直立式洗衣機，除了劑量自動精準投入科技，還搭配全新的雙渦輪強勁水流，能徹底沖刷髒污溫水洗淨行程更能除蟎抑菌，滿足洗衣功能的種種需求。

▲▼Panasonic秋季新品登場 後疫情時代創造便利生活。（圖／記者吳杰澄攝）

▼Panasonic洗衣機擁有劑量自動精準投入科技，避免洗劑殘留問題。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼Panasonic秋季新品登場 後疫情時代創造便利生活。（圖／記者吳杰澄攝）

深受日本和台灣女性喜愛的「奈米水離子吹風機」，全新功能再進化。台灣松下銷售家電營業本部總經理許國士指出，「Panasonic新世代極潤奈米水離子吹風機，它的奈米水離子產生量提升了1800%，是這次新品的重點。原來的機種是用放射分散的放電，現在是集中放電的方式，奈米水離子產生量大幅提升1800%，對頭髮的保濕效果，可以提升1.9倍，讓你的頭髮既滑順又有光澤。」搭配礦物負離子科技，還能減少染髮後褪色問題，5種美髮潤肌模式，讓美麗一次到位。

▲▼Panasonic秋季新品登場 後疫情時代創造便利生活。（圖／記者吳杰澄攝）

▲極潤奈米水離子吹風機，奈米水離子產生量大幅提升1800%。▼Panasonic全新清淨除濕機，搭載獨家雙重除濕系統W-HEXS。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼Panasonic秋季新品登場 後疫情時代創造便利生活。（圖／記者吳杰澄攝）

而面對疫情，擁有乾淨的空氣品質，對健康最重要。Panasonic全新清淨除濕機，同時結合兩種功能，搭載獨家雙重除濕系統，透過nanoe淨化科技和HEPA高密度濾網，雙重淨化PM2.5，隨時享受舒適乾爽的空氣品質。

一系列包括空調、電冰箱、洗衣機等秋季最新商品，訴求與日本同步先進技術，還可以結合IOT智慧家電功能，讓居家生活變得更輕鬆。

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