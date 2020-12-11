「公雞人」吹嗩吶逛大街叫賣　詠春傳人坐鎮廣州永慶坊

▲賣橄欖的小販身著鮮豔的公雞裝，吹著嗩吶吸引客人注意。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廣州報導

永慶坊為廣州西關舊址，被譽為當地最美騎樓街，經改造後，保留部分傳統建築特色之餘，同時注入文創概念，成為古今融合的網紅新景點。走進永慶坊街區，可以發現身著公雞裝、頭戴斗笠且吹著嗩吶的賣貨郎，令遊客好奇駐足圍觀。賣貨郎表示，他們販售的物品叫做「雞公欖」，是當地的傳統小吃「醃製橄欖」，「為了讓現在的遊客能多感受西關文化，便保留了這種傳統叫賣模式。」

▲廣州西關傳統賣貨郎「雞公福」。（圖／記者魏有德攝）

據了解，這批在廣州西關賣醃製橄欖的小販，為了吸引客人的注意，會在身上套著顏色鮮艷的公雞裝，並且利用嗩吶模擬公雞的叫聲，成為當時相當特殊的叫賣文化。賣貨郎指出，「那時的西關小姐（年輕女子）比較保守，不能隨意出門和男生見面，只能關在房裡，賣橄欖還得練就一手拋投的好功夫，拋到2層樓、3層樓高，都不是太大的問題。」

▲廣州永慶坊內的李小龍祖居。（圖／記者魏有德攝）

此外，永慶坊裡還留有已故電影明星李小龍的祖居，雖然，李小龍沒有在這裡住過，他的生平、電影作品以及用3D投影模擬出李小龍打截拳道的英姿，都完整呈現在李小龍祖居內。

▲廣州市級詠春拳傳承人岑兆偉。（圖／記者魏有德攝）

截拳道是李小龍根據詠春拳的基礎自創的一種中國傳統武術，詠春拳在廣東也相當盛行。廣州市級詠春拳傳承人岑兆偉表示，父親岑能是廣州詠春之父，自己從12歲就開始學醫練武，學習詠春的時候，木人樁就是模擬真人，可以維持進攻防守的子午線，「廣州曾經是一口通商，因此，詠春拳也承襲了多元文化，形成快、狠、準、重、巧的特色，和現代的散打很像。」

▲廣州永慶坊經過改造後，成為網紅打卡新地標。（圖／記者魏有德攝）

永慶坊擁有人文傳承，部分建築仍保留西關特色，包括以花崗岩、麻石鋪在河道上的麻石路；圓木橫梁形成的趟櫳門，可以通風防盜以及具有東北八旗特色的滿洲窗等，成為在永慶坊拍照打卡的最佳選擇。