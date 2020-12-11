深圳串連粵港澳大灣區　龍頭產業進駐站穩「創新之都」

▲位於深圳的華潤集團總部也是摩天高樓，被外界稱為「春筍」。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／深圳報導

廣東深圳是大陸改革開放最早施行的城市，經濟特區建立至今滿40年，以龍頭企業總部匯聚，形成聚集經濟效應。以港珠澳大橋串連起的粵港澳大灣區更是近年重點發展項目之一，大陸國家主席習近平曾表示，深圳是粵港澳大灣區的重要引擎。由此可見，未來深圳將扮演串連三地經濟的重要角色。

▲騰訊是大陸高科技網路產業龍頭之一。（圖／記者魏有德攝）

走過40年，深圳由傳統貿易、產業逐漸轉型，朝向新科技、新業態發展模式前進，龍頭行業的火車頭效應功不可沒。據了解，位在深圳的大陸國家高新技術企業超過1.7萬家，PCT國際專利申請量達1.75萬件，佔大陸總量的30.6%，成為首個大陸國家創新型城市。

▲深圳騰訊總部內顯示微信實時上線人數及總用戶數。（圖／記者魏有德攝）

總部設立在深圳的騰訊公司，開發出QQ、微信等廣為使用的通訊軟體，改變大陸民眾的生活方式，其中，微信更是在全球擁有12億的日活躍使用戶，加上和行動支付結合，讓民眾享受到新科技帶來的便利。

此外，騰訊近年也跨足多領域，從遊戲、文創、電影到動漫IP等，仰賴的除年輕一代的創新思維，在貴州貴安建立的大數據中心，扮演著重要的角色。透過大數據分析，雲端資料儲存，朝新科技領域不斷拓展，同時成為即將到來的智慧生活領域堅強的依靠。

▲深圳邁瑞醫療公司投入武漢抗疫。（圖／記者魏有德攝）

大陸近年也逐步提升醫療科技的發展，在新冠肺炎疫情發生時，擁有全大陸市佔率第二的邁瑞醫療公司便撥出超1800台呼吸機等設備援助武漢，投入各大重點醫院及重症照護的火神山、雷神山醫院，解決醫療設備不足的問題。

▲中建科工鋼結構博物館。（圖／記者魏有德攝）

此外，總部設在深圳的中建科工集團，是大陸最大的鋼結構建築產業公司，包括上海環球金融中心、北京央視新大樓等超摩天大樓及北京大興機場、深圳機場T3航廈，在鋼結構施工上，都有中建科工集團的身影。

中建科工以深圳特區的經貿環境優勢，業務觸角也伸向全球，包括阿布達比機場及阿爾及利亞嘉瑪大清真寺都是指標性的建築成果。嘉瑪大清真寺的宣禮塔總高度為265公尺，鋼結構總重8041噸，成為世界最高的宣禮塔。