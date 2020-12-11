廣州漫友發行超5億冊漫畫　CEO透露：蔡志忠明年再推12本新作

▲大陸連載漫畫刊物《漫友》。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廣州報導

對於台灣六、七年級生而言，《少年快報》這種連載式的漫畫週刊，可以說是陪伴成長不可或缺的精神食糧之一。在大陸，漫友文化推出的漫畫雜誌也影響著80後的少年，至今仍持續出刊，讓大陸的漫畫家能有一展長才的舞台。在漫友公司工作的插畫家趙小姐表示，「最大的夢想就是能出版一本自己畫的漫畫，成為一個大師。」

▲插畫家趙小姐畢業後便投入學生時期最愛的漫畫產業。（圖／記者魏有德攝）

趙小姐提到，從唸書時期就很喜歡看漫畫，畢業後回到廣州，便投入以前最愛的漫友公司工作，「實際擔任創作者後，才知道創作和看漫畫有很大的差異，還得考量到受眾的喜好。」趙小姐表示，雖然自己念書時學習的是動畫前期設計，不過，分鏡、角色設定等技術都和畫漫畫相近，所以才選擇自己最鍾意的漫畫領域。

據了解，漫友文化成立至今已發行5億冊漫畫書籍，是大陸產量最多的漫畫公司，包括台灣知名漫畫家蔡志忠、敖幼祥等人，都有和漫友合作推出作品。其中，敖幼祥的烏龍院在2005年至2011年間，一直是排行榜上的銷售冠軍。

▲台籍漫畫大師蔡志忠長期與漫友文化公司合作，推出不少作品。（圖／記者魏有德攝）

此外，上個月在嵩山少林寺出家的台籍漫畫大師蔡志忠，在漫友發行的漫畫也持續受到粉絲追捧。漫有文化CEO賴春暉透露，蔡志忠老師的作品結合禪意，雖然前陣子出家入佛，仍不忘工作，「明年仍計畫在漫友出版12本有關國學的漫畫，而且會是此前不曾嘗試過的條漫形式，令人期待。」

▲JC動漫館內收藏的五代蝙蝠俠漫畫作者合力繪製出的紀念版手稿。（圖／記者魏有德攝）

漫友文化的創辦人金城先生本身也是大陸知名的動漫藝術家，金城退休後，將個人的收藏集合起來，在廣州建立JC動漫館，展出的作品95%以上均為原作手稿，也成為動漫迷朝聖必去的地方之一。

▲宮崎駿《天空之城》親筆分鏡手稿。（圖／記者魏有德攝）

JC動漫館目前展示的珍藏包括，日本動畫宗師宮崎駿製作《龍貓》和《天空之城》時的親筆分鏡圖、美國迪士尼及漫威蝙蝠俠等創作者手稿以及日本漫畫大師手塚治虫的《原子小金剛》手稿等。JC動漫館展覽負責人璇子表示，所有館藏都是金城先生四處蒐集而來，基本上都是無價之寶，「英國知名漫畫《丁丁歷險記-藍蓮花》的手稿更是在拍賣場上，舉牌290次後拍得，十分珍貴。」