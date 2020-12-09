「1-3月生日」有福了！入住這60家飯店享好禮　再送半價高鐵車票

▲高鐵推出「你生日．我招待」壽星住房專案。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司與60家飯店合作，推出「你生日．我招待」壽星住房專案，只要是2021年1到3月間生日的旅客，除可享7折高鐵車票優惠外，生日當天入住合作飯店，還加碼贈送高鐵標準車廂對號座半價乘車券，另可享受飯店提供的多重專屬禮遇，如獲贈水果、鳳梨酥、牛排餐等。

台灣高鐵公司表示，「你生日．我招待」飯店聯票壽星住房專案，除享飯店提供的住房以及高鐵車票7折起優惠外，1到3月壽星更可依照入住飯店的不同，享有各種專屬禮遇。

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舉例而言，選擇入住台北國賓飯店的旅客，壽星住房專案一晚只要4,788元，即可立即升等行政尊榮客房，除贈送迎賓水果、免費minibar與鳳梨酥(六入)外，還可享館內Ahmicafe和牛啾啾牛排雙人套餐。

▲▼壽星入住指定飯店可吃美食、拿好禮。（圖／高鐵）

入住台南晶英酒店海東客房一晚4,999元起，專案旅客可享生日專屬客房佈置、生日蛋糕，加購晶英貴賓廊Happy Hour(精緻小點及酒精性飲品無限暢飲)享兩人同行買一送一，生日當週入住再加碼免費升等小西門套房。

高鐵公司表示，旅客於2021/1/1至2021/3/31壽星於生日當天入住「你生日．我招待」專案精選合作飯店，除加購高鐵車票享7折起優惠外，並可於完成旅程後再加碼獲贈高鐵標準車廂對號座半價乘車券一張（2/8至2/18春節期間入住不適用贈券優惠）。