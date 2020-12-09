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添購新車被開50億天價！高鐵公司：採購作業「廢標」已重新招標

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▲▼板橋車站,台鐵,高鐵,捷運,三鐵共構,高鐵售票櫃台,台鐵售票,購物商場。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵公司計劃採購新車。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司考量未來引進新型高鐵列車，應參酌世界高鐵技術發展最新趨勢，於去年2月啟動列車採購作業，卻因專利掌握在日方手上，歐洲廠商難以加入，日方甚至開出一組列車50億元的天價。高鐵公司表示，今年2月已針對該採購作業廢標，8月重新辦理招標，正進行採購程序中。

高鐵公司表示，日前於2017年6月向國際間各主要高鐵車輛製造商徵求意向書(Request for Expression of Interest, REOI)，徵詢對於未來高鐵新列車在製造、備品供應與維護之意願，並瞭解各廠商車型規格以及與現有列車控制系統之相容性。

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▲▼台灣高鐵,台中站,烏日站,臺中捷運綠線,臺鐵新烏日車站,三鐵共構,高鐵一路與站區二路口,島式月台。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵公司旅運量屢創新高。（圖／記者姜國輝攝）

台灣高鐵列車採購作業前於2019年2月啟動，因投標廠商所提內容未符合需求，2020年2月董事會決議廢標。經重擬採購策略，於2020年8月重新辦理招標，現正依公司相關採購作業辦法進行新列車採購程序中。

台灣高鐵公司經綜合考量高鐵現行乘載率狀況、未來運量成長趨勢、列車維修及列車運轉調度需求等多項因素，規劃新列車之採購需求和採購策略。本公司為上市公司，基於維護公司利益與股東權益之立場，將持續追蹤、控管相關作業進度，期能及早引進新型列車以提升高鐵整體運能。

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