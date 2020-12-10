快訊／保命！地震超晃雙北捷運「慢速巡軌」　高鐵全線停駛13分鐘

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記者陳豐德／綜合報導

台灣地區今（10）日晚間9點19分發生芮氏規模6.7級的地震，讓民眾嚇到狂奔下樓，全台都有明顯搖晃感受。而台北市平均震度4級，台北捷運局表示目前捷運正採「慢速巡軌」，避免因軌道彎曲造成的脫軌意外，此外地震發生時高鐵各駕駛也全面剎車，停駛約13分鐘後再開，目前已經恢復正常行駛。

除了台北捷運之外，淡海輕軌在地震發生後也已經全線暫停營運，以時速20公里的速度巡視軌道到下一站，並執行清車作業當中。

高鐵公司表示，在苗栗以北的部分路段測得一級地震告警，造成3部列車一度暫時停車，經確認安全無虞後，已重新發車。地震發生後，高鐵公司已立即依照相關安全規定進行車站及軌道巡檢，目前受影響路段正進行慢速巡檢，並依規章逐步提速，請旅客見諒。

▼雙北捷運為保護旅客安全採慢速行駛。（圖／記者林振民攝）



氣象局指出，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度76.8公里，規模6.7。

網友對此紛紛留言說「台北超大」、「桃園嚇死人」、「新竹好可怕」、「苗栗超大，在晃」、「台中好大力」、「花蓮很晃」、「彰化很大」、「剛剛地震電視倒了，桌上水杯也倒了」，顯見幾乎是全台都有感。

▼高鐵全線因地震暫停行駛，民眾在車上相當淡定。（圖／民眾提供）



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