　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／保命！地震超晃雙北捷運「慢速巡軌」　高鐵全線停駛13分鐘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／綜合報導

台灣地區今（10）日晚間9點19分發生芮氏規模6.7級的地震，讓民眾嚇到狂奔下樓，全台都有明顯搖晃感受。而台北市平均震度4級，台北捷運局表示目前捷運正採「慢速巡軌」，避免因軌道彎曲造成的脫軌意外，此外地震發生時高鐵各駕駛也全面剎車，停駛約13分鐘後再開，目前已經恢復正常行駛。

除了台北捷運之外，淡海輕軌在地震發生後也已經全線暫停營運，以時速20公里的速度巡視軌道到下一站，並執行清車作業當中。

高鐵公司表示，在苗栗以北的部分路段測得一級地震告警，造成3部列車一度暫時停車，經確認安全無虞後，已重新發車。地震發生後，高鐵公司已立即依照相關安全規定進行車站及軌道巡檢，目前受影響路段正進行慢速巡檢，並依規章逐步提速，請旅客見諒。

▼雙北捷運為保護旅客安全採慢速行駛。（圖／記者林振民攝）

▲▼1210地震後雙北捷運採慢速行駛。（圖／記者林振民攝）

氣象局指出，震央位於宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度76.8公里，規模6.7。

網友對此紛紛留言說「台北超大」、「桃園嚇死人」、「新竹好可怕」、「苗栗超大，在晃」、「台中好大力」、「花蓮很晃」、「彰化很大」、「剛剛地震電視倒了，桌上水杯也倒了」，顯見幾乎是全台都有感。

▼高鐵全線因地震暫停行駛，民眾在車上相當淡定。（圖／民眾提供）

▲▼高鐵全線因地震暫停行駛，民眾在車上相當淡定。（圖／民眾提供）

▲地震。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲▼21:19東部海域發生規模6.7地震。（圖／中央氣象局）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
快訊／6.7強震！基隆區域停電　「土牆崩落」4車遭壓毀
6.7強震「居家檢疫中逃不逃好煎熬」　莊人祥：逃命可但要戴口
快訊／6.7強震晃爆！北市松山區「大樓牆面裂了」
快訊／規模6.7地震今年最大！氣象局曝原因
6.7強震！新竹舊國賓戲院建築崩塌　車輛全遭殃
Live／6.7強震全台狂晃！氣象局最新說明
快訊／6.7強震超晃！高鐵全線停駛13分鐘
6.7地震狂搖！小北百貨「貨架遭殃」…綠色汁液流滿地
「連馬祖都搖晃20秒」　6.7強震驚呆當地人：上一次有感是9
6.7強震全台狂晃！家樂福貨架「紅酒碎滿地」　逛街民眾嚇壞
快訊／6.7強震撼全台　能量相當於5.6顆原子彈
快訊／今年最大地震！21：19「警報狂響」　全台網嚇壞洗版：
快訊／北部6.7強震！瞬間連2震捷運突開門　民眾嚇奔逃
快訊／全台搖晃15秒「21:19規模6.7超大地震」！最大震
快訊／超有感地震！5區達4級以上震度
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林虎尾疑車輛老舊行駛間突冒煙　女駕駛驚逃幸民眾勇助未釀災

宜蘭外海6.7級地震　桃園煉油場與桃機、機捷等幸未傳出災情

爽停免費車位　地震搖下露臺5車慘命中：是20年老危樓　　

宜蘭外海6.7強震傳災情　員山鄉永同路電線斷落警方警戒中

快訊／保命！地震超晃雙北捷運「慢速巡軌」　高鐵全線停駛13分鐘

遭爆猛追懷孕人妻女學生　交往半年翻臉…高帥男師：沒有這段情

快訊／擦撞前方單車！台中男騎士一倒地　下秒遭遊覽車輾過無生跡

法務部攜手東森購物「銅聲若響　愛與重生」北監銅雕公益勸募

萬華67警「爆肝值勤」22小時！分局曝主因致歉：當天總統到訪

桃園羊群「封路吃草」！台66快速道旁大塞車...飼主瞎搞里長怒

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

柯震東「床被工作人員弄亂」超崩潰：走開！　曝光「200萬DC.漫威收藏」…強調「目前單身」

雲林虎尾疑車輛老舊行駛間突冒煙　女駕駛驚逃幸民眾勇助未釀災

宜蘭外海6.7級地震　桃園煉油場與桃機、機捷等幸未傳出災情

爽停免費車位　地震搖下露臺5車慘命中：是20年老危樓　　

宜蘭外海6.7強震傳災情　員山鄉永同路電線斷落警方警戒中

快訊／保命！地震超晃雙北捷運「慢速巡軌」　高鐵全線停駛13分鐘

遭爆猛追懷孕人妻女學生　交往半年翻臉…高帥男師：沒有這段情

快訊／擦撞前方單車！台中男騎士一倒地　下秒遭遊覽車輾過無生跡

法務部攜手東森購物「銅聲若響　愛與重生」北監銅雕公益勸募

萬華67警「爆肝值勤」22小時！分局曝主因致歉：當天總統到訪

桃園羊群「封路吃草」！台66快速道旁大塞車...飼主瞎搞里長怒

6.7「隱沒帶地震」狂晃嚇壞全台！　前氣象局長：不會太深

今年規模5↑地震「已達25起」　氣象局揭：比長期平均還要多很多

雙北簽世壯運主辦城市　柯文哲被問「藍白合」⋯急遞麥克風給侯友宜

美眾院通過臨時撥款…參院即將表決　多爭取7天協商新一輪紓困

枕頭臭爆了！睡覺流口水…暗藏「7大原因」　57%是疾病警訊

快訊／北市4級地震！南港高壓電纜斷裂　北市災情應變中心三級開設

2020靈鷲山水陸空大法會啟建　宗教聯合祈福心靈免疫

雲林虎尾疑車輛老舊行駛間突冒煙　女駕駛驚逃幸民眾勇助未釀災

快訊／規模6.7地震！基隆區域停電「土牆崩落」4車遭壓毀

宜蘭外海6.7級地震　桃園煉油場與桃機、機捷等幸未傳出災情

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

即／竹北逃脫通緝犯抓到了！

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

即／竹北脫逃犯桃花超旺！接應3女全紅粉知己

兒子交女友變了！媽「菜刀怒捅」高喊一起死

女友埋伏擋警　竹北通緝犯脫逃「76秒影片」曝光

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

正宮見老公「咬ㄋㄋ」崩潰！婆婆還嗆：沒盡妻子責任

籍斯瀚逃亡21hrs　紅粉知己狼狽上銬仍黏緊緊

嫩妻居家檢疫中輕生　外籍夫冷回「OK」

陳建名指陳鴻文打假球　判賠30萬登報道歉

高雄27歲男駕瑪莎拉蒂狠撞Gogoro　女騎士昏迷

更多熱門

相關新聞

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

10日晚間9時許，在台灣東部海域發生規模6.7有感地震，其中最大震度宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、花蓮等處，新竹市區一處20年的老危樓也發生露臺掉落，砸壞一樓停放的汽、機車，所幸無人傷亡，目前警消也前往待命中。

6.7強震晃爆！北市松山區大樓牆面龜裂

6.7強震晃爆！北市松山區大樓牆面龜裂

規模6.7震今年最大！氣象局曝原因

規模6.7震今年最大！氣象局曝原因

新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮！

新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮！

快訊／原能會：初步確認各核電廠皆正常運作

快訊／原能會：初步確認各核電廠皆正常運作

關鍵字：

地震高鐵輕軌捷運

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

快訊／國家警報狂響！北部21:19地震「劇烈晃動」超有感

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

真有外星人！美國保密協議簽下去了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面