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世界最大公鐵兩用懸索橋　「連鎮高鐵」五峰山長江大橋通車

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▲▼五峰山長江大橋通車。（圖／中新社）

▲五峰山長江大橋通車。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

作為連雲港—鎮江高速鐵路重要的長江過江通道，由中國交通建設公司旗下中交二航局承建的「五峰山長江大橋」，於11日正式通車。官方指稱，該橋全長6.4公里，主跨超過1公里，其公鐵兩用懸索橋設計，創造了七項「世界第一。」

據新華社報導，「五峰山長江大橋」全長6409公尺、主跨1092公尺，上層為8車道的高速公路，設計時速100公里，下層為四線高速鐵路，設計時速250公里，它除了是繼滬蘇通長江公鐵大橋後，長江江蘇段第三座公鐵兩用大橋，也是連鎮鐵路和京滬高速公路南延的關鍵節點工程、中國高速鐵路上的第一座現代懸索橋。

▲▼五峰山長江大橋通車。（圖／中新社）

▲大橋通車也代表連鎮高鐵淮鎮段正式開通。（圖／中新社）

連鎮鐵路又名連淮揚鎮鐵路，位於江蘇中北部，北起連雲港市，向南經淮安市、揚州市，終至鎮江市，全線長約304.5公里，設計時速250公里，於2014年12月26日開工建設後，連淮段已於2019年12月16日建成通車。

12月11日，連鎮鐵路淮鎮段正式開通，同時代表五峰山長江大橋、寶應站綜合客運樞紐及揚州東站正式通車營運；連鎮鐵路位於江蘇高鐵網的中軸線上，具有京滬高速鐵路輔助通道的重要功能。

根據大陸官方規劃，連鎮鐵路全線開通後，將把連雲港、淮安、揚州、鎮江地區部分縣市直接送入大陸全國高速鐵路網，與上海、南京等城市對接，有助於融入長三角一體化發展，包括將連雲港到南京、上海的路程，從8和11個小時，縮短到2和3個小時左右，揚州、鎮江等地也融入上海1小時得經濟圈。

另由於五峰山長江大橋其「懸索橋（亦稱吊橋）」 ，以橋兩端塔架作為主要承力的設計，共創下世界上首座高速鐵路懸索橋、荷載重量最大的鐵路懸索橋、首座採用板桁結合新型加勁梁結構的公鐵兩用懸索橋，以及主纜直徑最大、陸地沈井基礎面積最大的懸索橋，和首次在鐵路道砟橋面採用軋製不銹鋼複合鋼板、在正交異性板U肋與頂板之間採用全熔透焊接技術等七項世界第一。

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