白河警拂曉出擊取締大車　宣導交安守護市民安全

▲台南市警白河分局清晨，針對未依核准時段行駛及未申請路權行駛道路之大型車輛加強取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

有鑑於近期民眾反映：「常有砂石車壓壞道路！」、「清晨大型車行駛道路速度過快等！」，白河警分局11日清晨6時起，規劃3組稽查警力執行「砂石車、大型車違規取締專案勤務」，針對未依核准時段行駛及未申請路權行駛道路之大型車輛加強取締。

許多早起的台南鄉親，爭相看著警察不畏清晨冷冽寒風，於白河區165線、南91線、後壁區南80線、南81-1線、東山區南100線等路段執行，就大型車是否依規定於申請路段、時段行駛，並加強查察有無超載、飛散滲漏等違規情事，以積極防制之勤務作為，防制交通事故發生。

除了強力取締作為外，白河分局交通組組長邱逸樵一早也率員至白河水庫，逐一向載運砂石之大型車司機們宣導，提醒其「申請路權保障行車權利」、「依申請時段8至17時行駛共同維護安寧品質」、「勿超載保平安護道路」、「裝載砂石車廂確實包覆」等；另加強宣導「內輪差」、「視野死角」等重點，希望各司機駕駛多一分小心注意，避免大車肇事致生慘痛之交通事故。

白河分局長陳明宏表示，白河分局自2020年迄今，已依道路交通管理處罰條例第29條舉發大型車超載44件；另就違反60條第2項第2款未依規定申請路權行駛道路取締32件。為維護所有市民行車安全，將持續加強規劃及取締砂石車各項違規，呼籲業者及司機自律守法，勿心存僥倖而違規，一同來守護道路行車安全。

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