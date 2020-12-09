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三重警9天告發931件重點行車違規　這3種鐵定抓千萬不要犯

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▲▼三重警方針對3大常態性違規重點取締。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重警方針對3大常態性違規重點取締。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

近日北部陰雨綿綿，導致視線不佳車禍頻傳，經大數據分析後，新北警方發現三大肇因為闖紅燈、轉彎未依規定及行人違規穿越道路。三重警方針對三大肇因重點取締，12月起已經取締闖紅燈410件、轉彎未依規定293件等；此外深夜改裝排氣管的噪音機車也通報48件，加大執法力道守護用路人安全及深夜安寧。

新北市從11月至今，在交岔路口已經發生多起重大交通事故，經分析主要肇事原因以闖紅燈(含右轉)、轉彎未依規定、未禮讓行人及行人違規穿越道路為主；為防制交通事故發生，新北市三重警分局透過「交通大執法」、「交通安全宣導」雙管齊下，盼能有效降低事故發生。

▲▼三重警方針對3大常態性違規重點取締。（圖／記者陳豐德翻攝）

三重警分局表示，在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等常見肇事原因加強執法，自12月起已取締告發酒駕16件、闖紅燈410件、超速156件、轉彎未依規定293件、汽機車未停讓行人17件及行人違規39件；另針對深夜改裝排氣管噪音車輛通報48輛，將移請新北市政府環保局依權責進行後續裁處以。

三重警方表示，目前時序已進入冬季，國人普遍有食用羊肉爐、薑母鴨等進補習慣，因食材中常有添加酒精成分，導致有酒駕或隔日酒精尚未代謝完全即行上路情形，在此呼籲民眾「酒後不駕車」，避免肇事後悔莫及。

此外警方針對聯外橋梁等易自摔、自撞或視線不清等地點，加裝LED爆閃燈，除提醒夜間行車安全外，也請用路人行經路口或轉彎時應遵守「慢、看、停」原則，並減速慢行、停讓行人，行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路，保護自身及用路人安全。

▼警方夜間實施酒測攔查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重警方針對3大常態性違規重點取締。（圖／記者陳豐德翻攝）

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