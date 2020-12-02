台南男嗆「拗蠻」被銬鐵柱...雙眼遭噴辣椒水！　警執勤過當遭記過

記者林悅／台南報導

台南1名蔡姓男子指控台南市警三分局安順派出所巡佐李明杰，在查處違規停車時，對同車的90歲老父開出未繫安全帶罰單，因他嗆警取締「拗蠻」（台語野蠻、蠻橫無理之意），竟被李員持辣椒水噴眼，強行上銬逮捕，並依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦；市警三分局指出，李員使用防護裝備過程有瑕疵，決議從重處分，予以李員記過。

▲台南1名蔡姓男子指控台南市警三分局安順派出所巡佐李明杰，對同車的90歲老父開出未繫安全帶罰單，因他不服嗆警取締「拗蠻」，竟被李員持辣椒水噴眼，強行上銬逮捕送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局指出，安順派出所巡佐李明杰於2020年10月13日處理1部自小客車紅線違規停車時，經警方鳴笛驅趕，駕駛蔡男仍未將車輛駛離，員警下車查看後發現副駕駛座乘客未繫安全帶，即依法掣單告發，過程中，蔡男出言：「警察拗蠻」、「警察很大嗎」等語，經李員多次提醒，蔡男不聽制止且情緒激動，李員使用防護型噴霧器予以制止，並依妨害公務罪嫌現行犯上銬逮捕，以刑法第140條侮辱公務員罪，移送台南地檢署偵辦，經該署於11月26日對於蔡男妨礙公務罪部分予以不起訴處分，三分局立即調查釐清李員行政責任。

市警三分局表示，本案李員依法逮捕蔡民，適法性尚無疑義，如蔡男對於員警逮捕過程及期間因抗拒受傷部分有不同之認知，應由當事人循司法途徑釐清、解決，由司法機關公斷為宜。另三分局業已多次聯繫蔡男，如有提告之意願，三分局會儘速受理；另有關蔡男雙親在派出所呆坐挨餓6、7個小時一事，經查當時派出所處理員警有提供便當，但蔡男雙親並未食用。

市警三分局指出，李員執行公務雖基於事實需要，使用防護型應勤裝備，但使用過程中，李員於使用辣椒水並上銬制伏蔡男後（蔡被銬在騎樓鐵柱），蔡男行動已受拘束，惟李員仍再兩度使用辣椒水，且未提供清水予蔡男清洗眼部，事後未予以適時救護，顯與「警察人員使用防護型應勤裝備注意要點」規定不符，使用過程有瑕疵，決議從重處分，予以李員記過。南警三分局表示，也將例案例教育，加強教育員警，注意使用防護裝備的時機及比例，避免再次發生相同違失。

據了解，48歲蔡姓男子開車載著行動不便的90多歲父親出門，遭三分局警車攔查，蔡男不滿李員針對副駕駛座的父親未繫安全帶開單，感到不合理，向李員脫口說出「太拗蠻」，而與李員引發爭執，被強制逮捕送辦。



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