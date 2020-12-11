獨／柯文哲為社宅槓內政部　竟是柯媽提點「推給中央就好」

▲台北市明倫社宅4萬租金引發熱烈討論。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市明倫社宅3房型高達4萬500元的月租引來質疑，市長柯文哲遂把球踢回中央，要求制定全國統一的社宅計算標準，掀起北市與內政部口水戰。據了解，柯文哲將球拋回給中央，是出自「柯媽」何瑞瑛的建議，柯媽認為各界意見這麼多，就交給中央處理，兒子不需要站上第一線承擔砲火。但此轉折卻讓幕僚大嘆，陷在這種戰場實在是死得很不明白。

位於台北市大同區的明倫社宅，是柯文哲任內首個從0開始興建的社會住宅，但日前開放招租，最高租金達4萬500元引來非議，加上內部不含家俱、冷氣，更被周邊的新北、桃園等落井下石，變成外縣市推銷自家社宅的幫手。

面對外界質疑，北市府提出混居、去標籤化的解釋，反招來歧視的批評；而拉高自償率、社宅自負盈虧的論點，更難以說服外界。過去都發局會委託外部機構，針對社宅訂出「市價85折」的價碼，但明倫社宅將自償率拉高到100%，把興建成本以及未來的房屋稅、地價稅等納入計算，成本也轉嫁到承租者身上。市府要讓社宅自負盈虧，訴諸永續發展的立場，反而備受外界非議。

而日前柯文哲突要求制定全國統一的社宅租金計算公式，更掀起北市府與內政部隔空交火。北市府指營建署稱「社宅無需繳房屋地價稅」、「社宅租金標準已有規定」說法，是不實資訊誤導；先是內政部長徐國勇跳出來反擊，指「規則老早就訂好了」，次長花敬群則批評柯文哲，不了解法規，把自償率掛嘴上是心理有鬼。

▲柯文哲近來再槓上中央，從社宅租金吵到法規解釋。（圖／記者李毓康攝）

柯媽「提示」給靈感 柯文哲集中炮口槓中央

據掌握，北市府與內政部大打口水戰，起因竟是來自柯媽的一通電話。日前市長室會議討論社宅紛爭後續處理辦法，柯文哲提到，媽媽看到新聞後曾打電話來關心，並表示「既然大家意見都這麼多，就都推給中央就好，不用自己跳到第一線」，隨後柯便提出全國統一標準的想法；而列席會議的府級長官則沉默，未特別表示意見，隨後柯便在受訪時提出該意見。

「柯媽」何瑞瑛在柯文哲心中地位相當高，柯也常把「媽媽的話」掛在嘴邊；柯媽則護子心切，過去曾多次親上媒體幫柯講話，且偶有驚人之語，頗能製造話題。而過去柯媽如自走砲的發言，也曾讓柯文哲「心驚驚」，笑稱要控制她受訪。儘管一再澄清沒有干政，但柯媽對柯文哲的影響力仍在，日前更被爆出安插親戚到北市府，當時她便痛陳，「自己不會去台北市政府，去干政，當我吃飽太閒？」

對於柯文哲反嗆中央應全國統一標準，有幕僚認為，要設計一套全國通用的公式，在現實面有很多窒礙難行的地方，就算租金統一，後續還有傢俱、冷氣用租或買、管理費、甚至水費電費等，都會連帶變形。社宅議題上市府已處在輿論弱勢，如今再跟中央槓上，「陷在這種戰場實在是死得很不明白」。

▲「柯媽」何瑞瑛在柯文哲心中地位相當高，柯常把「媽媽的話」掛在嘴邊。（圖／記者湯興漢攝）

政策定案難收回 北市擬減少大坪數社宅

針對社宅租金的問題，幕僚指出，一連串風波的根本原因是租金太高、坪數太大，「市府內部確實也覺得不妥」，但因政策是由柯拍板，只能硬著頭皮上。北市府興建社宅的數量多，連動的租金補貼也高，對財政是個龐大負擔，社宅自負盈虧的本意是要減低財政負擔，但卻沒有完整且脈絡化的說明，導致了現在處處挨打的局面。

而目前除了明倫社宅，木柵社宅也被爆出最高月租金也破4萬，幕僚表示，目前政策已定案，調整機會不大，但未來會針對正在設計中的公宅進行調整，初步規劃降低高租金的大坪數房型比例，讓整體租金更親民。