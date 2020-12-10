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柯文哲619字喊話黨員　「我會堅定的與民眾黨夥伴站在一起」

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▲▼柯文哲出席台北市政府資料治理委員會成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

創立台灣民眾黨的台北市長柯文哲遭爆將於明年辭去黨主席，不過柯文哲本人受訪時表示，什麼事情都想過了，一切都按照程序走。隨後，柯文哲透過臉書強調，台灣民眾黨會永續經營，「我會持續堅定的與民眾黨的夥伴站在一起」，並附上親筆寫給黨員的信，希望大家能繼續支持民眾黨。

柯文哲表示，去年8月6日創立民眾黨，就是希望在藍綠的政治生態中，找到新的出路，讓理性、務實、科學的政治理念可以實踐，讓厭惡意識形態對立、厭惡網軍治國、厭惡抹黑抹紅等惡質政治文化的民眾，有一個新的選擇。今年，民眾黨成功進軍立法院，雖然五席的聲音還是微弱，但仍然獲得國會評鑑團體的高度肯定，在修憲、居住正義與近期的萊豬議題，都有亮眼的表現。

柯文哲說，雖然在地方經營上起步較晚，幾次的地方補選中跌跌撞撞，但檢討改進後，我們積極進取、樂觀向上，除了佈建地方服務處，也開始培養在地的優秀人才，讓更多人認同民眾黨的理念，加入我們的行列。今年八月，挺過黨員大會這一關，這是民眾黨邁向制度化、永續經營的第一步。更重要的這個週末的黨代表選舉，才是民眾黨走向未來的關鍵一戰。

柯文哲喊話，外界紛紛擾擾的此時此刻，更需要大家團結在一起。並拜託各位黨員朋友，12月12日禮拜六，拿起手機、電腦，登入民眾黨官網，參與黨代表選舉投票，你的一票，是民眾黨未來的關鍵。因為有你們的參與與鞭策，民眾黨不會是一言堂，更不可能是一人政黨，所以我們希望藉由這些制度，強化黨內民主機制，讓對話與溝通更加順暢。

柯文哲強調，不論世界如何變化，認真的過每一天，快樂的過每一天，所以請大家不用擔心，持續堅定支持台灣民眾黨。希望台灣，因為有我們，可以變得更好。

▲▼柯文哲給民眾黨的一封信。（圖／記者陳家祥翻攝）

▲柯文哲給民眾黨的一封信。（圖／記者陳家祥翻攝）

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