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雙北簽世壯運主辦城市　柯文哲被問「藍白合」⋯急遞麥克風給侯友宜

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▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市確定成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市！台北市長柯文哲與新北市長侯友宜於10日下午一同參加主辦城市簽約記者會。由於柯文哲被傳出要辭去黨主席，接受聯訪當下立刻被詢問消息是否屬實？讓柯文哲聽聞後趕緊將麥克風遞給一旁的侯友宜，似乎想閃避話題，不過馬上就被侯友宜推辭，將麥克風再次交給柯文哲。

台北市體育局於10月22日正式對外公布，與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），疫情期間以視訊方式進行國際申辦會議，在10月21日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

▲台北市長柯文哲出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

面對雙北獲得2025年世界壯年運動會主辦權，10日在松菸誠品表演廳由柯文哲、侯友宜、國際壯年運動總會（IMGA）會長與執行長進行三地連線視訊簽約，並透過直播向全世界宣告，展現台灣推廣運動觀光與國際文化交流的決心。

該簽約活動將於10日下午5時正式開始，柯文哲致詞時表示，1985年開始，國際壯年運動會每四年舉辦一次，今年因為疫情關係，本來預定明年的日本關西運動會延到後年，但第11屆還是可以在亞洲國家舉行，並由雙北成為壯年運動會的主辦城市。

柯文哲首先感謝國際壯年運動總會對雙北承辦國際賽事的肯定，也要謝謝體育署與各單位給予的協助，特別是體育局同仁的付出努力，因此跟法國巴黎、澳洲伯斯的競爭中脫穎而出。這次賽程將有2到3周，涵蓋32種競賽項目，30歲以上選手才有資格參加，估計會有110個國家、1萬5000名選手，加上隨隊等總共4萬人來參加。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲強調，台北市政府長期以打造運動城市為目標，近年也積極辦理國內外重要的運動賽事，積極培養優秀選手，並建設自由車公路賽練習場，整修天母棒球場，會盡最大努力讓臺北運動資源更豐富；這次賽事更是與新北首度聯名舉辦的大型賽事，也是繼2009聽障奧林匹克運動會、2017世界大學運動會，再次獲得國際運動賽事的機會，未來還會有2021亞洲平權運動會，並積極爭取2026世界同志運動會在台北舉辦。

侯友宜在致詞時表示，今天是台北市跟新北市爭取世界壯年運動會的簽約儀式，他在此代表新北市民謝謝台北市，有機會共同努力，一起爭取，讓兩市並肩作戰，帶動大台北運動光榮城市的提升。他並特別感謝教育部與體育署給予支持，因為一個大家關注的世界級運動會，絕對不是一個單位可以做得更好，有大家的團結，面對世界矚目的運動賽事才可以辦的有聲有色，這是我們的驕傲，也是團結臺灣最重要的運動賽事。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜強調，世界級的運動會也代表帶動觀光休閒產業的目標，同時也是友誼的象徵，能夠讓110個國家的人來到台灣走走，了解台灣，也是最好的外交方式。因此運動不僅讓自己健康快樂，透過友誼方式彼此交流了解，讓世界看見台灣，讓大家都認識台灣文化。未來新北會跟台北一樣盡心盡力籌備，同時新北一定會展現各區的文化傳統藝術，讓所有觀光休閒運動的選手們帶著家眷們多認識新北，大家一起努力，「2025，雙北見！」

柯文哲與侯友宜分別致詞後，輪到國際壯年運動總會（IMGA）會長凱霍．荷姆（Kai Holm）視訊致詞，不過進行視訊時，疑似因為凱霍．荷姆所處的地區停電，所以視訊鏡頭連接不上，只好改以電話方式致詞。緊接著是教育部長潘文忠到場致詞，再來播放總統蔡英文恭賀影片，並進入簽約儀式，合影留念。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲聽聞記者詢問藍白合是否比綠白合溫暖時，立刻將麥克遞給侯友宜，侯友宜隨即將麥克風還給柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

會後，柯文哲與侯友宜共同接受媒體聯訪。由於柯文哲10日下午被傳出，有意在1月辭去民眾黨主席，瞬間成為各家媒體最關心的題目。當時有記者詢問柯文哲，藍白合是不是比綠白合溫暖？以及是不是要辭黨主席？會不會由立委蔡壁如接任？也同時詢問侯友宜，剛剛喊2025雙北見，會不會是以總統之姿見面？

柯文哲聽聞此題目，儘管戴著口罩仍露出大笑表情，還立刻把麥克風遞給一旁的侯友宜，讓侯友宜尷尬看了3秒鐘後，又默默將麥克風遞回給柯文哲。柯文哲見狀，立刻笑稱「你先回答你先回答！」也逗得全場哈哈大笑。柯文哲回應道，這跟今天主題沒有關，要不要先問一個跟主題有關的？

▲台北市長柯文哲出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對辭去黨主席等風聲，台北市長柯文哲低頭苦笑。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，媒體詢問，侯友宜是網球好手，以年齡來說也可以參加壯年運動會，那侯友宜有沒有意願參加？侯友宜表示，那要現在開始認真練，不然會輸；不過大家開心就好，若有機會參加、交交朋友，這是最大目的，最重要是再讓朋友們來新北走一走，認識新北。

關於這次跟巴黎與柏斯競爭主辦權，主要是什麼因素脫穎而出？柯文哲回應，台北有辦過2017世界大學運動會，加上今年因為疫情關係，其他城市意願較為下降，總會CEO也特別來臺灣看場館，資料也完整，因此脫穎而出。

至於兩市合辦，預算部分要怎麼分配？柯文哲當場表示，這題要由台北市副市長蔡炳坤回應。而蔡炳坤也在事後補充，這星期雙北副市長有對此進行研商，因為兩市共同主辦，那權利金各50％，新北場館則由新北維修整理，大概這兩個大原則，細節會再研商。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▼教育部長潘文忠出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部長潘文忠出席2025世壯運簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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