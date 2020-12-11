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「市民朋友還好嗎？」　6.7強震「五都」市長臉書秒發文暖喊話

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▲▼10日地震結束後，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、陳其邁等五都市長在臉書籲請民眾注意安全。（圖／翻攝自臉書）

▲10日地震結束後，侯友宜、柯文哲、鄭文燦、盧秀燕、陳其邁五位直轄市長臉書發文請民眾注意安全。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台灣東部海域10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7級地震，全台皆能感受明顯搖晃，多個縣市最大震度更達4級，台北、新北、桃園、台中及高雄等五都市長，第一時間也在臉書上陸續發文關心民眾，詢問「大家還好嗎？」

新北市長侯友宜首先寫道，「市民朋友快來報平安」，新北市是4級的明顯有感地震，未來仍有可能發生餘震的機會，且近期陰雨綿綿，山區市民務必注意土石流及落石，切勿過度驚慌，若有任何災情，請撥打110或1999市民專線。

台北市長柯文哲在臉書上表示，「別忘了打給家人報平安」，發生4級地震，北市府各相關單位依規定已成立應變小組，並視災情EOC開設應變中。

桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁則都貼出中央氣象局地震資訊。盧秀燕表示，「剛剛一陣搖晃，市民朋友都還好嗎？希望大家來報平安」，台中市德基震度4級，其餘2級，各局處與各區正在清查並回報，且氣象局示警不排除本週還有餘震，她要請大家要注意安全喔。

鄭文燦指出，消防局各分隊主動於轄內進行車巡任務；養工處也啟動巡檢作業，針對本市重要橋梁（62座）進行橋梁特別巡查作業，而桃捷公司也依照安全SOP，全線列車慢速行駛，將旅客運送時車站疏散；並立即以全線列車手動(SM)模式進站清車，安排列車巡檢作業，確保安全無虞。

至於震度3級的高雄，陳其邁也在臉書上強調，「高雄市政府已請各區公所、消防局、警察局、工務局、捷運局回報，目前沒有災情。經發局回報所有管線都正常。若有任何災情，也請撥打1999通報，我們也會密切注意狀況。祝福大家都平安」。

根據中央氣象局指出，昨日地震震度達4級的區域有雙北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、宜蘭及花蓮；基隆、新竹市、彰化、嘉義市、高雄、台南及台東為3級；屏東跟澎湖2級；連江縣則為1級。

▲▼10日地震結束後，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、陳其邁等五都市長在臉書籲請民眾注意安全。（圖／翻攝自臉書）

▲▼10日地震結束後，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、陳其邁等五都市長在臉書籲請民眾注意安全。（圖／翻攝自臉書）

▲▼10日地震結束後，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、陳其邁等五都市長在臉書籲請民眾注意安全。（圖／翻攝自臉書）

▲▼10日地震結束後，柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、陳其邁等五都市長在臉書籲請民眾注意安全。（圖／翻攝自臉書）

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