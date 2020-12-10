打造台南專屬彩虹地景　黃偉哲：公開徵求提案

▲打造台南專屬彩虹地景，台南市長黃偉哲決定公開徵求提案，請民眾踴躍提案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市是繼台北市、桃園市後，全台第三個成立性別平等辦公室的市府單位，12月12日將是「台南第五屆同志遊行日」，台南市長黃偉哲10日特別公開徵求提案，邀請市民一起來打造專屬台南在地的彩虹地景，讓相愛的人都能自由自在地在這座城市戀愛、結婚、悠然過活。

「繼續努力，讓相愛的人都能獲得幸福！」黃偉哲市長選在今天世界人權日表示，他在2018年競選市長時，就已許下「支持性別平權」、「建立彩虹地景」等承諾，而「承諾的彩虹，一定要實現」，因此，10日開始邀請關心性平議題的朋友，以設立專屬台南的彩虹地景為目標，公開徵求提案，齊心讓台南成為深化民主、尊重多元價值的友善城市。

黃偉哲市長指出，從2018年以來，他在中央修法前便承諾會持續推動伴侶註記等相關權益，以及市級性平會納入多元性別代表並推動性別友善空間，直至今日，力挺婚姻平權、堅持性別平等教育的立場，從未改變。

台南市政府表示，民眾若有提案，請寄到信箱「jhujane0230@gmail.com」，或可直接跟台南性別平等辦公室聯繫https://reurl.cc/KjajRR。

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