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海基會召開財經法律顧問會議　助台商因應大陸變革

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▲▼海基會10日舉行「海基會台商財經法律顧問會議」。（圖／海基會提供）

▲海基會10日舉行「海基會台商財經法律顧問會議」。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

因應大陸新訂民法典、即將推動內循環等變革，海基會10日舉行「海基會台商財經法律顧問會議」，邀15名顧問共商建議協助台商。海基會秘書長詹志宏說，對於顧問提出的20多項建議，海基會將進一步研究如何落實，以期幫助大陸台商因應新局。

對於大陸新訂民法典，海基會顧問表示，除了提醒台商們應注意相關各篇的法條規定，以維護自身及企業的合法權益，也建議海基會儘速採取適當方式與管道，向台商詳細說明民法典各篇法條的重點內容要項。

另對於十四五規劃上，提出以「雙循環」作為發展核心，海基會顧問表示，大陸政府政策上會鼓勵外銷業者轉做內需市場，因此台商必須把握機會進入內需市場，例如電商平台供應鏈、直播帶貨、互聯網醫療、智慧家庭等。

海基會顧問還點出，大陸肯定全力扶持本地「紅色供應鏈」，內需市場競爭將更加激烈，台商必須做好因應準備，才能保有競爭力。

大陸近年因人口紅利、勞動成本等發生很大的改變，已影響一般企業的經營。海基會顧問蕭新永提出，大陸近年興起的「數位化人資管理」以及「零工經濟」的新概念，或許在特定的產業，會形成企業用人的一種新形式。

海基會指出，本次台商財經法律顧問會議，在民法典的介紹上，由知名律師姜志俊顧問提出引言；內循環問題由袁明仁顧問引言；人力資源問題由蕭新永顧問引言。應邀出席的財經法律顧問共15位。

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