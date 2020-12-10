台南動保處「南台南火車站」用麻醉槍將浪浪母狗射昏　帶往動物醫院結紮

▲台南市動保處管制隊，使用麻醉槍射擊1隻流浪母狗昏迷後，將其帶往動物醫院結紮，母狗所生之2隻小狗交由一名愛狗女子飼養。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議員王家貞提出，已停用的鐵路局「南台南火車站」週邊有許多流浪狗讓兒童心生恐慌，台南市動保處管制隊，10日上午前往現場，使用麻醉槍射擊一隻流浪母狗昏迷後，將其帶往動物醫院結紮，母狗所生之2隻小狗交由一名愛狗女子飼養。

台南市議員王家貞於11月27日表示，接獲東區崇明里長張家詒及衛國里長陳積慶的陳情指出，位於台南市東區大同路二段已停用的鐵路局「南台南火車站」附近有成群野狗徘徊出沒，讓經過此處上下學及進行文化教育的大同國小學童們心生極大的恐慌。

台南市動保處於10日上午由動物保護管制隊人員與一名林姓獸醫師，抵達「南台南火車站」進行處理。據動物保護管制隊人員表示，將把1隻流浪母狗帶往動物醫院進行結紮，避免日後繼續生小狗而影響到兒童平安。

與動物保護管制隊人員同行的林姓獸醫師，使用麻醉槍朝該隻母狗射擊麻醉藥品，母狗身中麻醉藥品後，約3分鐘後倒臥昏迷，動保管制隊人員立即將母狗放進鐵籠內，帶往動物醫院進行結紮，母狗所留下的2隻小狗，責交由據報前來的一名愛狗女子飼養。

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