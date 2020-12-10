古典流行跨界藝人MARY-JESS台南耶誕獻唱　黄偉哲邀大家來台南同樂

▲被英國媒體譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess應邀在台南市耶誕跨年系列活動中，帶來溫暖多元的演唱。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府擴大辦理耶誕跨年活動，不但整體場次數量全國第一，邀請藝人總數也是全國第一，幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單外，外籍歌手也不缺席，被英國媒體譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess應邀在耶誕跨年系列活動中，帶來溫暖多元的演唱，市長黃偉哲邀全國各地民眾來台南同樂。

台南市長黃偉哲表示，儘管今年因新冠肺炎疫情之故全球國境進出跟旅遊都受到影響，邀請外籍藝人非常困難，但台南市政府仍排除萬難，邀請外籍藝人Mary-Jess遠道而來，用天籟的歌聲來撫慰民眾，讓市民朋友在溫暖、希望的歌聲中保持對未來勇敢向前行的信心。

黃偉哲指出，被英國媒體譽為「歌壇超級瑪莉」的Mary-Jess，是熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲(Did I make the most of loving you)的演唱者，相信很多熱愛外國影集的人都聽過她古典的唱腔，除古典與流行跨界外，她也能演唱中文歌曲，她將12/12在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會及12/18與國家交響樂團(NSO)、王若琳、馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)共同演出的「爵士樂無限」活動中將帶給大家不同語言、多元曲風的演唱，相當令人期待，更希望她溫暖的歌聲，讓一整年都處在不確定大環境的民眾，能保持終戰勝疫情的光明與信心。

台南市政府新聞處表示，Mary-Jess在防疫旅館居檢期間，品嘗了許多台南的特產，尤其喜歡東山的龍眼蜜，也提醒想要參與12/18爵士樂無限活動的市民朋友能自備野餐墊或簡易折疊椅，以便可以悠然自在的在市府永華西側廣場草坪欣賞Mary-Jess、馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)、王若琳及國家交響樂團一起帶來的天籟樂曲。

黃偉哲也提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊(https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8)，並戴口罩保障自己與家人安全，主辦單位特別請國家防疫隊台南在地企業康那香公司，印製活動主視覺口罩現場限量發放，民眾可至活動服務台索取，索完為止。

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