視察永隆橋改建工程　黃偉哲：盡速完工改善當地防洪效能並使交通順暢

▲台南市長黃偉哲前往視察永隆橋工程，要求如期如質完工，以提升永隆溝排水防洪效能，並讓當地交通更加順暢。（圖／記者林悅攝）





記者林悅／台南報導



台南市北門區永隆橋是通往北門各知名景點的交通要道，並橫跨永隆溝排水，因梁底較低影響排水效能，工務局積極辦理永隆橋改建工程，目前施工進度已達88.88％，預計2021年1月中旬開放通行，市長黃偉哲10日前往視察要求如期如質完工，以提升永隆溝排水防洪效能，並讓當地交通更加順暢。



黃偉哲市長表示，感謝在地立委協助向中央爭取經費，以及各位議員的積極監督，市府團隊會盡快把永隆橋改建及引道銜接工程施做完成，讓北門鄉親及往來的旅客在交通上都能夠變得更順暢，也期盼永隆橋改建之後，未來降雨時不會再造成淹水的情形。





台南市工務局指出，永隆橋原為T型混凝土梁橋，所跨越的永隆溝排水為北門地區重要排水系統，所處位置為感潮段，每逢漲潮時梁底即沒入水中影響排水效能，工務局依據101年市府核定的市管區域排水「頭港排水系統－頭港排水、學甲排水、永隆溝排水、北學甲排水、瓦寮排水及西埔中排治理計畫」辦理改善。



經彙整多方意見，採納最大幅度提升梁底高程與最小幅度調整坡度等需求，採雙孔箱涵形式改建，並將在地特色元素融入橋身護欄設計，且考量永隆橋位於進出北門鬧區的要道，為降低施工造成當地居民及觀光產業的不便與衝擊，工務局在規劃設計階段即朝封閉永隆橋全線施作方式評估，以爭取最短施工天數。





永隆橋改建工程經費為1,820萬元，改建後形式為寬約13公尺、長約23公尺的雙孔箱涵型式景觀橋，梁底抬升60公分，將增加通水斷面亦兼具景觀性質，改建工程已於今年3月5日開工，工期估計270天，目前施工進度達88.88％，預計2021年1月中旬可開放通行。



市長黃偉哲就任以來，工務局在大北門地區已投入約6.6億元建設經費，包括前瞻計畫的衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程、觀光道路優質改善工程、蚵寮國小周邊人行環境空間改善及辦理一般道路、側溝改善工程等，黃偉哲期盼藉此促進大北門地區在治水及觀光經濟等各面向都有更好更繁榮的發展。



今日工程視察，包括工務局長蘇金安、水利局長韓榮華、北門區長張明寶、立委賴惠員及市議員謝財旺、蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金與在地里長、鄉親等貴賓到場了解永隆橋工程進度。

鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收

