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睽違21個月！波音737 MAX重返天際　首班執飛巴西國內航線

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▲波音737 MAX客機復飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

波音737 MAX 客機在歷經兩次空難事故的低潮後，睽違21個月之久，巴西高爾航空（Gol）在9日選擇讓737 MAX 客機執飛一班國內航線，從聖保羅（São Paulo）飛往阿雷格里港（Porto Alegre），成為首家讓737 MAX 客機重回天空懷抱的航空公司。

綜合外媒報導，高爾航空發言人指出，若是乘客不願意搭乘，在出發地與目的地不變的情況下，只要在購買機票後12個月內的時間，都可以辦理換票，過程不會收取任何費用，但公司對於波音所重新建構的安全升級與機師訓練計畫相當有信心，預計在今年底讓公司旗下7架737 MAX 客機全數重返天際。

高爾航空的營運副總裁也指出，在過去這段時間內，高爾航空一直用著商業航空史上最嚴謹的安全審查檢視，「安全永遠是公司第一考量」。

▲▼ 印尼獅航空難打撈失事班機引擎 。（圖／路透）

▲ 印尼獅航空難打撈失事737客機引擎 。（圖／路透）

美國聯邦航空總署（FAA）在上個月18日已經批准波音737 MAX客機復飛，終結該機型長達20個月的禁飛令隨著禁飛令解除，波音公司450架已經生產的737 MAX客機，有望開始交貨給客戶。波音公司原本還有3000多架波音737 MAX客機訂單，但由於長期停飛加上全球新冠病毒大流行，各航空公司紛紛取消訂單。在FAA宣布解除禁飛令後，波音公司股價應聲上漲5.4％。

波音2架新款737 MAX客機，分別於2018年和2019年，在印尼和衣索比亞發生嚴重空難，共造成346人罹難。調查顯示，事故原因與機上自動防失速系統和感測器問題有關。

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