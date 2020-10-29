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美一周內2度對台軍售　央視：得意什麼？只會葬送掉自己

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▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲美國國務院批准售台裝備包含「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府一周內對台2次軍售，包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、岸置魚叉反艦飛彈等，總額逾新台幣1196億元，引起北京強烈不滿。中國官媒《央視》29日發文怒斥，「台灣當局得意什麼？從美國買武器只會葬送掉自己。」

10月21日，美國國防部國防安全合作局發表聲明稱，國務院已批准向台灣出售總額約18億美元的武器裝備。緊接著26日，他們又宣佈，已批准對台灣出售100套「魚叉」岸防系統，總價值23.7億美元。據統計，這已經是川普政府執政以來的第九批對台軍售了，也是今年以來的第四度對台軍售。

對此，中國外交部10月26日宣佈，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。

有專家解讀說，「中國此次實施的制裁，無論是範圍還是力度都超過了從前，再加上中國在紀念抗美援朝系列活動中傳遞出的信號，都在清晰地顯示，中國的決策不會受美國內政的干擾，踐踏中方的主權安全和發展利益必將承擔嚴重後果。」

央視評論指出，今年以來，台灣的民進黨當局挾美自重的「台獨」行為越來越倡狂，為了自己的政治私利，不惜將全體台灣民眾都綁上了他們的「台獨戰車」；而美國為了自己的政治目的，也是一再地給台灣當局傳遞錯誤信號，其中最主要的錯誤信號就是不斷地在「對台軍售」這件事上挑戰大陸的底線。

央視進一步表示，對於可以不斷地買到來自美國的武器，台灣防務部門十分得意，還叫囂稱「其中兩項飛彈與火箭都可打到大陸沿岸」，「這個說法充分證明瞭台獨勢力是台海和平穩定的最大現實威脅，而大陸一直以來的平和態度之所以變得強硬起來，就是被台獨逼出來的。畢竟，民進黨當局踩在腳下的國家主權和安全利益，他們不放在眼裡的兩岸民眾生命安全與民生福祉，祖國大陸都視若珍寶！」

央視強調，「美國對台軍售對台灣而言是禍不是福。民進黨當局挾洋自重，出賣國家與民族利益，終將會跟著台獨一起被釘在歷史的恥辱架上。」

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