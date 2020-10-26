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中國如何制裁「美國軍火商」？　軍事專家曝光：打蛇要打七寸

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▲未來如果獲得「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，可有效形成對中國沿海迅速打擊的手段。（圖／USMC）

▲美國軍火商因為售台海馬斯火箭等武器，遭到中國制裁。（圖／USMC）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院近日批准對台軍售多項武器，對此中國外交部26日宣布，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon Company）等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。但是由於中國從來都不是這些美國軍火商的客戶，也讓外界難以理解，所謂的制裁措施，在技術上會如何實施？

▲AGM-84K（SLAM-ER）飛彈。（圖／維基百科）

▲波音公司售台AGM-84H/K（SLAM-ER）遠程空對地飛彈（圖／維基百科）

根據《環球時報》報導，中國外交學院教授李海東表示，中方一次性對外宣布制裁三家美國企業以及有關個人和實體，這種力度是罕見的，也是對美政策的一個重大變化，外交部在此刻對外公開制裁名單表明了中方對美政策決定和舉措不會受美國國內政治變動的影響，無論下周美國大選中白宮和國會選戰結果如何，中方對美政策都會堅定地照自身的利益需求和形勢判斷來做決定。

軍事專家宋忠平對《環球時報》表示，關於制裁的具體措施究竟如何還需要觀察，「打蛇要打七寸」，無論是切蛇頭還是斷蛇尾都是正常的

宋忠平認為，這其中波音公司和中國業務往來比較多，選擇對其子公司波音防務進行制裁，是因為母公司和子公司、民用和軍用飛機之間都存在關聯業務，受到影響可能會最為明顯，而對洛克希德馬丁和雷神而言，雖然沒有直接業務，但會有一些關聯公司在和中國開展業務合作，因此也會受到影響。

愛國者三型飛彈。（圖／記者陳明仁攝）

▲雷神公司售台愛國者三型飛彈。（圖／記者陳明仁攝）

美國務院批准對台灣出售總額約18億美元的武器裝備，包括洛克希德馬丁公司生產的「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產AGM-84H/K（SLAM-ER）遠程空對地飛彈、柯林斯公司（Collins Aerospace）生產的F-16戰機新型偵察莢艙（MS110）。雷神公司則是出售給台灣「愛國者三型飛彈」（PAC-3）防空飛彈。

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