交換禮物2地雷別送！網曝NO.1「還能約會」太貼心...第2名超意外

▲拆禮物時總會既期待又怕受傷害。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

聖誕節將至，為了應景，不少大小朋友都會玩「交換禮物」，而抽選的過程總是既期待又怕受傷害。一名網友發文開啟話題，詢問大家收過最廢的交換禮物是什麼？不少網友留言分享自己心中的大地雷，其中瘋狂被點名的就是不實用或二手的東西；此外，也有另名網友發文討論「大家收到什麼會開心呢？」貼文一出，同樣掀起熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「收過最廢的交換禮物是什麼」為題丟出討論，一年一度的聖誕節又快到了，每次玩交換禮物時，都有不少人會送出「辦公室小物」，「想問各位，收到最廢的禮物是什麼？」

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▲很多人護手霜已經收到膩了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網友答案主要分為兩種，其一為實用性不高的東西，其二為二手用品，「尖叫雞，不過家人很喜歡」、「紅磚」、「馬桶蓋」、「超迷你零錢包」、「小型聖誕樹+一堆裝飾」、「聖誕襪」、「廢棄汽車輪胎」、「用過的一大疊L夾，上面一堆刮痕」、「放很久的玩偶」、「用過的筆記本」。

還有網友提到，「泡澡禮盒，租的地方沒浴缸啦」、「大學教科書，超X」、「浴廁清潔劑，一罐49元的那種」、「護手霜，拜託不要再送了」、「馬克杯」、「一串衛生紙」、「民宿的免費牙刷、牙膏用品組」、「他的照片的明信片」、「高中時聖誕交換禮物收到萬聖節造型巧克力」、「紅包袋，裡面沒錢」、「陌生人的婚禮小物，還是有名字、有插畫的那種，用也不是，丟也怪怪的」、「今年的年曆」。

▲網友也點名不想收到年曆。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

此外，PTT還有一篇「請問$500左右的交換禮物會想收到什麼」的討論貼文，該文原PO表示，預算500元的話，他最想收到2張電影票，「大家收到會空虛嗎？請大家熱情推薦！」

貼文曝光後，不少網友留言給建議，「禮券或電影票」、「一股台積電，我認真」、「蠟筆小新滑鼠，好可愛」、「7-11禮券」、「我比較想要百貨公司禮券」、「行動電源」、「延長線」、「迷你麻將、即可拍」、「電暖爐或香氛機」。而讓最多人點名的還是電影票，「電影票蠻有創意的，還不錯」、「送的不只是電影票，還是一個約心儀對象的好機會」、「電影票不錯啊！挑大間的根本很好用」、「電影票很讚耶！感謝提供想法」。

▲▼電影票和特殊色口罩是不少網友想收到的禮物。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

除了電影票外，或許今年受到疫情影響，因此網友第二想收到的禮物竟是「口罩」，「特殊配色口罩，美觀又實用」、「漸層口罩蠻不錯的，雖然不是醫療用」、「口罩」、「口罩也是不錯啦」。