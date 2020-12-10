警眷一句「女人都會去消費」是真的！鄉民激推寶雅：1個月去1次

▲失蹤12年的女童如今已長大成人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站10日報導《「女人十之八九都會在寶雅消費」警眷突破盲點 找到失蹤12年女童》，彰化縣11歲謝姓女童2008年被林姓生母帶走後人間蒸發，直到警眷一句「女人十之八九都會在寶雅消費」 讓已經失蹤12年的謝姓女童意外找到。結果話題在PTT引發討論，就有網友發起閒聊，想知道其他人認不認同「女人的生活離不開寶雅」這個說法。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「尋獲女童的員警說：『女人離不開寶雅』對嗎？」文中簡單地問了一句「大家認同嗎？？？」也覺得員警還真的在寶雅打聽到失蹤女童的消息這件事很有趣，「真是太神了！」

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貼文一出，不少人就驚呼，「中肯，每次踏進寶雅都要交1千元保費」、「中肯，寶雅真的很好逛，常常出來默默2、3千飛了」、「還蠻愛去的，一個月至少都會去一次」、「滿認同的，沒有寶雅也至少要有其他藥妝店，但寶雅比較好逛」、「寶雅就是個黑洞啊！」

▲警眷一句「女人十之八九都會在寶雅消費」意外引發熱論。（示意圖／記者曾怡嘉攝）

網友也紛紛大推寶雅好逛的點，「買零食的地方」、「寶雅東西不一定比較便宜，但逛起來舒服是真的」、「只要不是太小間的寶雅真的好逛」、「寶雅超好逛，東西單價都低，感覺自己什麼都買得起，從學生到小資還有歐巴桑誰不喜歡。」

另外，本站日前也報導《「喜歡哪家藥妝店？」大黑馬竟是它 網讚超好逛：精緻版小百貨》，比起屈臣氏和康是美，寶雅反而以黑馬之姿成為8成網友的首選，「寶雅比較好逛，但我都會邊逛邊搜網路比價哈哈」、「寶雅品項最多，但有些彩妝或保養品只有小屈有」、「某一家改集點規則後不用了！現在只買寶雅」、「南部的寶雅都超大的很好逛XD。」