冬兵睡覺怎保暖！意外曝光「軍中最好裝備」　學長激推：超熱

▲有網友說，軍中棉被怎麼蓋都不暖，反被學長吐槽。圖為國軍英雄館。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣大部分男生都必須入伍服役，而現在當兵只需要4個月，所以入伍時會遇到什麼季節都不一定，有的人就是夏天當兵，也有人是冬天才拿到兵單。就有男網友在PTT的Gossiping板上發文，說當兵遇到天氣變化很痛苦，夏天悶熱、雨天潮濕，冬天不管棉被怎麼概都很冷，忍不住問卦「冬天當兵時睡覺都怎麼保暖？」

「當兵遇到天氣變化其實蠻痛苦的……」這位男網友文中表示，夏天很悶熱，雨天潮濕發霉，冬天更是不怎麼好過，「那軍中棉被怎麼蓋都冷的。」原PO就透露，所以他都偷用暖暖包，「那冬天當兵時大家睡覺都怎麼保暖呢？」

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看到貼文後，其他網友就紛紛留言，「熱水袋」、「穿兩件褲子」、「冷怎麼不申訴？高勤官最怕有基層申訴睡覺會冷」、「穿冬天外套睡」、「那塊羊毛軍毯發下去蓋沒在冷的啦，很多單位嫌麻煩」、「當兵的厚棉被其實還不錯，再不行就直接穿迷彩長褲睡」、「夏天熱到睡不著才是問題好嗎？」

但大部分的人都大推軍中棉被的材質，認為明明就很保暖，「我怎覺得那被子還蠻不錯的」、「那個棉被暖到會發熱欸，全國軍最好的裝備就棉被了」、「我記得當初是用太空被加毯子，有夠保暖有夠燒」、「軍中棉被超暖好嗎」、「太空被很好睡阿，某知名廠牌也是類似材質」、「全新太空被超讚！！比自己家蓋的還好」、「那個靠北難折的饅頭被有夠保暖的。」