抵制福灣害慘可可農？　鄉民「少情緒勒索」曝真相：台灣很強

▲有消息說抵制福灣會害慘台灣可可農。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

福灣巧克力因前董座性騷擾女實習生事件，各界掀起抵制潮，卻有人認為會害可可農陷入通路危機。對此，就有網友在PTT的Gossiping板上回文，反駁根本不用擔心擊垮福灣會害到台灣可可產業，「台灣在世界巧克力大賽原本就超強的了！」還分享10間同樣在世界巧克力大賽拿過金牌的店，吸引網友讚嘆。

這位網友看到有消息說擊垮福灣，可能會傷害到台灣的可可產業，馬上吐槽道「拜託……冠軍又如何？難道只要得到世界冠軍，就該受到無條件的支持嗎？少情緒勒索了！」並點出台灣在世界巧克力大賽原本就很強了，福灣只是廣告做很大。

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原PO指出，福灣宣傳自己得到世界冠軍的比賽是「世界巧克力大賽（International Chocolate Awards）」，而台灣在今年的世界巧克力大賽亞太區中表現優異，總共頒發198面獎牌，台灣就拿下103面，等於超過一半的獎都是由台灣奪下，「台灣的巧克力產業實力早就是一流的了。」

▲多家大廠切割福灣聯名商品。（圖／ETtoday資料照）

網友直說，喜歡巧克力的人自然會去買別家的，「不用講得好像台灣沒有福灣會怎樣。」原PO也大讚台灣巧克力，「台灣最擅長的（是）調味巧克力／夾心巧克力，尤其是各種茶類調味的巧克力」，認為這些都要歸功各家茶園的製茶師，以及巧克力界的製果師，「這些茶農也是協助台灣巧克力產業的一大功臣。」

最後他則是在文中推薦10家同樣在世界巧克力大賽拿過金牌的店，「巧克力還是要吃冷藏（15-18度）的最好吃，如果真的想花多點錢買高級巧克力，建議還是去巧克力專門店裡買新鮮現做的」，或是在巧克力店的官網買冷藏宅配的也可以，「如果真的想支持台灣巧克力產業，有很多選擇，不用被什麼『世界冠軍』情緒勒索。」