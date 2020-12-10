SpaceX「星艦」試飛炸成火球！　馬斯克仍嘴硬「任務成功」原因曝

▲SpaceX的「星艦」火箭在短暫升空後，於降陸時發生爆炸。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）所創辦的SpaceX 於美東時間9日再次在德州試飛「星艦」（Starship）火箭。在幾近完美地執行了前90%的測試後，「星艦」於降落時突然發生大爆炸，變成一團火球。雖然此次測試未能完美落幕，但馬斯克依然認定試航成功，因為他們拿到了所有所需資料。

NEW: Unmanned SpaceX Starship test flight explodes during landing. There was no one on board the ship. https://t.co/tagzR9e9CJ pic.twitter.com/mvdZvvD2dD — ABC News (@ABC) December 9, 2020

據NBC報導，這架高度達50公尺、直徑約9公尺的火箭升空後，在墨西哥灣上空翱翔。大約5分鐘後，「星艦」按計劃轉彎，以自由落體的方式降落到德州東南部，靠近墨西哥邊境的地方。然而，當它著陸時，火箭突然被火焰吞沒、爆裂，部分碎片散落開來。整個飛行持續了6分42秒。

▲▼「星艦」完美地執行了前90%的測試，卻在著陸時因速度過快發生爆炸。（圖／路透）

儘管結局是一場災難，但馬斯克還是很激動。他在推特上指出，這是一次「成功的升空」，而且機身襟翼精確地引導火箭到達著陸點，只是因為發動機重新點火著陸時，燃料箱的壓力很低，導致火箭的降落速度過快，才發生了這起爆炸；不過，SpaceX還是得到了他們需要的所有資料。

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

報導稱，「星艦」試航是迄今為止，最高難度、最複雜的火箭飛行；這架最新的原型機裝備了一個鼻錐、機體襟翼和3個引擎，其飛行高度可達12.5公里，幾乎比之前的短程升空高出了100倍。

創立了藍色起源火箭公司（Blue Origin）的亞馬遜（Amazon）CEO貝佐斯（Jeff Bezos）也迅速道賀，「任何知道這個東西有多難達成的人，都會對今天的試飛行動印象深刻」。「星艦」在9日試飛的前一天也曾嘗試升空，不過當時，一個發動機在起飛前出現異常，導致試飛被「自動中止」。

►快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！

►倒數「T-1」時發動機停了！SpaceX「星艦」首次高空試飛告吹

►天龍號經台灣上空！「台南高雄夜景」震撼曝 太空人：拍到最好的

聽Podcast掌握美選及國際局勢

帆布袋可愛到爆！鹹蔬餅解饞超療癒