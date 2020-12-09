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倒數「T-1」時發動機停了！SpaceX「星艦」首次高空試飛告吹

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實習記者陳妙津／綜合報導

SpaceX編號「SN8」的「星艦」（Starship）原定在8日升空，但卻在最後關頭的「T-1」，因火箭發動機的技術問題而自動終止（auto-abort）。SpaceX則立即宣布當天直播停止，並在稍後於官網上表示9日或10日仍有其他測試機會。

據美聯社報導，SpaceX「星艦」為兩級入軌超重型運載火箭，分成第一級的「超重」推進器（Super Heavy）與第二級的「星艦」兩部分，可重複回收使用，早前已經進行5次試飛，但都是飛行高度不超過150公尺的簡化型號測試，本次測試的「SN8」機型是首次裝上鼻錐、機體襟翼與三具猛禽火箭發動機的版本，過程中還原訂要測試全新的翻轉著陸步驟。

這座高160英尺的「星艦」（Starship）由不鏽鋼製成，原將在美國德州進行高空次軌道飛行測試，預計上升至離地表12500公尺處後垂直落回地面，但猛禽火箭發動機（Raptor）在倒數發射前1.3秒時，忽然自動終止（auto-abort），首度高空試驗告停。

▲▼「星艦」（Starship）的直播畫面。（圖／翻攝自推特／@spacex360）

▲▼「星艦」（Starship）的直播畫面。（圖／翻攝自推特／@spacex360）

▲▼「星艦」（Starship）的直播畫面。（圖／翻攝自推特／@spacex360）

SpaceX隨後表示，「和所有開發測試一樣，我們的時間表是動態的，未來仍可能發生變化，請粉絲持續關注下次目標測試日期與時間。」「星艦」的短程目標為將大型衛星送入環地球軌道，最終目標是將人類與貨物送往月球與火星。

 
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