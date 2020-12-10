「台灣城鎮品牌獎」結果出爐　中市囊括4獎項西區拿金獎

▲台中市四個行政區獲台灣城鎮品牌獎4個獎項，圖為獲金獎的西區。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

地方創生塑造城鎮新典範！台中市西區9日榮獲「2020台灣城鎮品牌獎」金獎最高榮譽，中區則獲得「文化傳承創新獎」，后里區、外埔區各獲「最佳行銷推廣獎」及「形象設計經營獎」，台中地方創生交出亮眼成績單。中市府10日表示，台中4區獲獎，為台中推動地方創生再添佳話，可說是打出一記漂亮全壘打。

「台灣城鎮品牌獎」今年邁入第3屆，主辦單位期望透過這個獎項鼓勵全國鄉、鎮、區、市發揮地方特有的歷史文化，依現有的成果為基礎進行加值，以加速城鎮的創新發展。評審結果昨日出爐，台中市西區、中區、后里區、外埔區４區分別獲獎，其中西區更獲最高榮譽金獎。

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▲台中市四個行政區獲台灣城鎮品牌獎4個獎項。（圖／台中市政府提供）

台中市政府研考會吳皇昇主委指出，研考會特別鼓勵推動地方創生的行政區踴躍參賽，讓地方創生能量加值產業品牌，運用在地力量形塑美好生活，齊心發揚在地文化與城鎮特色，對於地方發展更具有實質性的意義。

他表示，本次抱回「金獎」的台中市西區，以區內的千年茄苳公樹與綠川、柳川、梅川、麻源頭的四條河川為識別理念。轄內的台中文學館、審計新創聚落、刑務所演武場更是大家耳熟能詳、秀文青的好所在，也就是這樣的文教風貌，加上擁有觀光、文化、老建築物的景點，除了具有文化傳承意義，亦是文化創意產業蓬勃發展的地區，特此獲得評審青睞。

▲▼台中市鼓勵推動地方創生，發展在地文化與地方特色。（圖／台中市政府提供）

另外，獲獎的3個行政區在城鎮品牌經營上也不遑多讓，有台版小京都之稱的「中區」擁有豐富歷史建築和故事，本次以「驛站」角度出發，呈現出舊文化與新潮流彼此相互輝映；另「外埔區」則以「品味外埔」為主軸，以「一口在地味、一口人情味、一口健康味、品味外埔的好滋味」為品牌設計意象，緊緊抓住評審的味蕾;而「后里區」主打「好馬上路、后里領先」的標誌，鮮明且強化后里馬場的特色景點，在爵士音樂的協奏下，譜出耀眼的樂章。

吳皇昇說，地方創生是永續的計畫，而塑造城鎮風格與建立品牌形象亦是首重目標。中市府將持續結合新創能量，融合新與舊、傳統與科技等不同元素，讓地方創生再進化、品牌形象更鮮明。本次獲獎對地方來說是莫大的肯定，也期望藉此鼓舞更多的學界與企業領域共同投入地區振興，讓地方創生持續加值且充滿契機，讓年輕人願意留在地方耕耘，為地方產業帶進嶄新面貌，製造雙贏的局面。

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