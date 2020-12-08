長髮妹慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年：我答應過她　求助高大成

▲死者到院時「多重鈍傷、穿刺傷，心跳呼吸停止。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名長髮駱姓女子被人發現倒臥在停車場空地，送醫後顱內出血不治，但因現場沒任何外力介入痕跡，最後判定是從「高處露台墜落」，死因甚至打上「不詳」。死者的雙胞胎妹妹認為不合理，奔走一年尋凶，求助法醫高大成，她出面控訴檢警辦案草率，且姊姊沒任何自殺動機，想問到底是誰殺了姊姊？而高大成則認為自殺機率不高，應該要朝意外或他殺偵辦。

《東森新聞》報導，2019年1月28日晚間7時多，死者從住家準備外出，搭電梯還不忘照鏡子整理頭髮，沒想到這一幕卻是她生前最後身影。死者妹妹指控，姐姐疑似跟附近小吃店老闆娘有金錢糾紛，在死前一周曾遭毆打還到醫院驗傷，沒想到一周後竟倒臥台灣大道街頭，「她欠我姊錢，我姊去跟她要錢，她打我姊這樣。」

▼檢警判定死者是從「高處露台墜落」。（圖／東森新聞）

死者妹妹說，檢察官解剖完後馬上跟他們講，「他被我姐嚇一跳，後頭骨嚴重碎裂。」她認為，一個人應該不太可能把頭骨敲到碎掉輕生。根據報告，死者到院時「多重鈍傷、穿刺傷，心跳呼吸停止。」

法醫高大成則表示，跌下來的話最多兩處鈍物傷，會寫「多重」就是兩處以上，鈍器傷當然是圍毆或被人打，但照這樣應該是圍毆比較有可能。

起初警方認為，死者是從平台上墜落撞擊頭部導致喪命，但送醫的傷勢報告，卻寫多重鈍傷跟穿刺傷。實際測量平台到地面大約4公尺高，家屬認為除非直接撞擊頭部，否則很難致命。

▲▼死者妹妹追凶，求助法醫高大成。（圖／東森新聞）

對此，台中地檢署襄閱卓俊忠指出，經檢察官調查後認為，並沒有證據可以認定被告對被害人有傷害的行為，所以做出不起訴處分。死者妹妹則誓言緝凶，「我在我姊大體面前答應過她，要把凶手找出來啊。」

事發沒多久，小吃店也因為房東賣房被迫遷出，但已一年多過去，親人莫名死掉，家屬認為遭人毆打，有外力介入；但檢調以現有證據，判定墜落死亡。到底整起案件是自殺、意外還是他殺，真相沒有水落石出，家屬也不會放棄找出答案。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995