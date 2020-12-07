千萬GT賓利擦撞併排違停小車　「攬條條」車主不敢移...維修恐破百萬

▲賓利與倂排違停的小客車擦撞。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子開著要價1400多萬元的賓利GT性能房車到大里某銀行要辦事，結果靠邊時沒注意車前狀況，與路邊併排停車的鈴木SWIFT擦撞。雖沒人受傷，但賓利右車身及後輪都有損壞，維修費恐破百萬。陳男雖跟對方說有保險，留下資料就叫拖吊車移走，但SWIFT車主恐怕沒想到，那輛車維修費已可買2輛他那款新車。

今天上午10點多，71歲陳姓老翁開著媳婦名下，已停產的SWIFT小客車前往大里區國光路上一家銀行前，將車併排停在路邊後，進銀行辦事。另一位70歲陳姓老翁剛好也開著賓利GT房車要去該銀行，要靠邊時疑似沒注意路邊有車，直接跟SWIFT左側擦撞，趕緊將車停下，並報警處理。在裡頭辦事的陳男聽到外頭有聲音，趕緊出來查看，才知道自己的車跟別人碰撞。

警方到場後確認無人受傷，也排除有酒駕，就讓雙方在現場討論後續問題。兩人雖話不多，但賓利陳男說他有保險，可以由保險出；SWIFT則說，車是他媳婦的，要回去查看看有無保險。賓利陳男原想自行移車離開，卻發現右後輪跟對方的左前輪卡住，他擔心移動會造成更大損壞，只好叫拖吊車到場，花1個多小時將車移到維修廠。

據了解，該輛賓利是今年出廠的New Continental GT性能房車，W12汽缸，6000CC，市價至少要1400多萬元。這次車禍損傷，維修費恐怕要上百萬。開賓利的陳男財力雄厚，銀行行員見到他尊稱他為老師，但究竟是何來歷，卻無從證實。

警方表示，SWIFT併排停車導致車禍，除將依法開出罰單，恐怕也得承擔部分賠償，就看雙方談和解談得如何。

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