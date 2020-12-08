台中殺妻案相驗！政大妻「頭頸遭砍10多刀」　臉上還有腐蝕痕跡

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中日前爆發駭人聽聞的殺妻血案，擁有政大日文系高學歷的宮姓女子為愛下嫁擔任臨時洗碗工的陳男，2人婚後還育有2女，不料近年感情生變，11月份時協議離婚，陳男為了爭奪孩子撫養權，竟狠心將宮女殺害、並裝箱拖往大坑山區丟棄。今（8日）檢警進行解剖相驗，發現宮女死狀悽慘，光是頭、頸部就被砍了10多刀，且臉上還有部分腐蝕痕跡，但究竟是自然腐壞、或是遭強酸強鹼潑灑仍待釐清。

▲宮女為愛下嫁陳男，不料枕邊人竟揮刀狠狠將其砍殺。（圖／翻攝臉書）

警方調查，35歲的陳男11月份才與妻子宮女協議離婚，但婚前原本經濟就處於弱勢的陳男，離婚後仍住在宮女名下房屋，2人並未分居，且對於2個女兒的撫養權爭論不休。11月29日，陳男與宮女趁著2個孩子不再再度協商撫養權事宜，並因此爆發激烈口角，陳男為此情緒失控，憤而持刀朝著宮女砍殺，隨後將她的屍體裝入27吋行李箱中，並藏在衣櫃中2天，直到12月2日才騎車拖著行李箱前往大坑山區棄屍。

陳男下手十分兇殘，且犯案後態度相當冷血，不但騙女兒「媽媽離家出走了」，甚至還如常般在臉書分享陪著女兒玩積木的生活點滴，種種行徑令人膽寒。陳男在3日落網後，於4日深夜遭檢方聲押，並無5日清晨裁准羈押、禁見。

▲陳男殺妻後藏屍2天，直到屍體逐漸腐壞發臭後，才載往大坑山區丟棄。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢警事後循著陳男供詞在大坑山區一處草叢中尋獲宮女遺體，初步勘驗發現其頭部留有鈍器敲擊傷，研判應是陳男先持球棒痛砸、再揮刀行兇。今檢警解剖相驗宮女遺體，發現光是頭部、頸部就有10多道刀傷，其中左臉頰有7、8刀，手掌也有刀傷；另檢方發現宮女臉部有部分腐蝕痕跡，但究竟是自然腐壞、或是遭到強酸強鹼等溶液潑灑，還有待進一步調查。而今相驗時宮女家屬也有到場，但情緒相當低落，面對媒體不願表示意見，隨即快步離去。

▼宮女屍體被裝入行李箱棄置山區草叢中。（圖／民眾提供）