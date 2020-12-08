　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中殺妻案相驗！政大妻「頭頸遭砍10多刀」　臉上還有腐蝕痕跡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中日前爆發駭人聽聞的殺妻血案，擁有政大日文系高學歷的宮姓女子為愛下嫁擔任臨時洗碗工的陳男，2人婚後還育有2女，不料近年感情生變，11月份時協議離婚，陳男為了爭奪孩子撫養權，竟狠心將宮女殺害、並裝箱拖往大坑山區丟棄。今（8日）檢警進行解剖相驗，發現宮女死狀悽慘，光是頭、頸部就被砍了10多刀，且臉上還有部分腐蝕痕跡，但究竟是自然腐壞、或是遭強酸強鹼潑灑仍待釐清。

▲▼台中殺妻案，兇嫌陳男臉書。（圖／翻攝臉書）

▲宮女為愛下嫁陳男，不料枕邊人竟揮刀狠狠將其砍殺。（圖／翻攝臉書）

警方調查，35歲的陳男11月份才與妻子宮女協議離婚，但婚前原本經濟就處於弱勢的陳男，離婚後仍住在宮女名下房屋，2人並未分居，且對於2個女兒的撫養權爭論不休。11月29日，陳男與宮女趁著2個孩子不再再度協商撫養權事宜，並因此爆發激烈口角，陳男為此情緒失控，憤而持刀朝著宮女砍殺，隨後將她的屍體裝入27吋行李箱中，並藏在衣櫃中2天，直到12月2日才騎車拖著行李箱前往大坑山區棄屍。

陳男下手十分兇殘，且犯案後態度相當冷血，不但騙女兒「媽媽離家出走了」，甚至還如常般在臉書分享陪著女兒玩積木的生活點滴，種種行徑令人膽寒。陳男在3日落網後，於4日深夜遭檢方聲押，並無5日清晨裁准羈押、禁見。

▲▼ 台中殺妻 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳男殺妻後藏屍2天，直到屍體逐漸腐壞發臭後，才載往大坑山區丟棄。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢警事後循著陳男供詞在大坑山區一處草叢中尋獲宮女遺體，初步勘驗發現其頭部留有鈍器敲擊傷，研判應是陳男先持球棒痛砸、再揮刀行兇。今檢警解剖相驗宮女遺體，發現光是頭部、頸部就有10多道刀傷，其中左臉頰有7、8刀，手掌也有刀傷；另檢方發現宮女臉部有部分腐蝕痕跡，但究竟是自然腐壞、或是遭到強酸強鹼等溶液潑灑，還有待進一步調查。而今相驗時宮女家屬也有到場，但情緒相當低落，面對媒體不願表示意見，隨即快步離去。

▼宮女屍體被裝入行李箱棄置山區草叢中。（圖／民眾提供）

▲▼台中殺妻案，棄屍地點。（圖／民眾提供）

ET快訊
乖乖也下架停售福灣聯名商品！　全捐社福機構
性騷巧克力一次看！福灣董座熊抱、摸臀女學生　父子都被判刑
快訊／Mister Donut也切割福灣！下架7款聯名甜甜圈
高國華第一次見面就廁所強吻！陳子璇揭情史內幕　劉毅氣到發抖
桂冠火速切割停產湯圓　福灣巧克力回應了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕車撞飛「人身肉靶」騎士致成半癱　二審判賠785萬

車主用完餐車不見　心慌！地上刷一排字…原來欠牌照稅被拖吊

姚文智公布競選經費被酸「你們相信嗎」　柯文哲挨告結果曝

成大女研究生遭「抹布塞口猥褻」亡！媽崩潰住院　校方640萬和解

北市外送餐員車禍1年2107件1人身亡　肇事2大熱點曝光

台南檢舉名人蘇大媽不繳房租　清水寺花3年半終於收回房子

台中殺妻案相驗！政大妻「頭頸遭砍10多刀」　臉上還有腐蝕痕跡

性騷巧克力風波一次看！福灣董座7秒熊抱女學生3次　兒力挺嗆她婊

瓦解南台灣最大毒梟林孝道　台東縣警局獲國家警光獎

蘭嶼外海賴比瑞亞籍油輪「火燒船」！24人受困　海、空聯合搶救中

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

駕車撞飛「人身肉靶」騎士致成半癱　二審判賠785萬

車主用完餐車不見　心慌！地上刷一排字…原來欠牌照稅被拖吊

姚文智公布競選經費被酸「你們相信嗎」　柯文哲挨告結果曝

成大女研究生遭「抹布塞口猥褻」亡！媽崩潰住院　校方640萬和解

北市外送餐員車禍1年2107件1人身亡　肇事2大熱點曝光

台南檢舉名人蘇大媽不繳房租　清水寺花3年半終於收回房子

台中殺妻案相驗！政大妻「頭頸遭砍10多刀」　臉上還有腐蝕痕跡

性騷巧克力風波一次看！福灣董座7秒熊抱女學生3次　兒力挺嗆她婊

瓦解南台灣最大毒梟林孝道　台東縣警局獲國家警光獎

蘭嶼外海賴比瑞亞籍油輪「火燒船」！24人受困　海、空聯合搶救中

楊冪被狂傳整形…童年照曝光！　爸爸嘆：沒有小時候好看

厚片妹變女神「7個月剷18kg」　本尊曝秘訣：吃超商便當！網暴動

《多情》渣夫又劈腿了！火辣張嘴激吻小三…PTT竟一片叫好

中國汽車業爆「晶片危機」　中汽協：漲價將不可避免

叫外送員送上樓！被嗆「你是沒腳嗎？」　PO對話網傻眼：21分鐘前

團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

新加坡經驗：長期忽略移工　防疫跌大跤（黃韻如、鄭如韻、賴育宏）

柯文哲砸1580萬元還動用「救命錢」　「台北大縱走」宣傳片12日首播

操作槍無撞針具阻鐵　報繳期限倒數3天！金山警：逾期會挨罰

乖乖3聲明「停售下架福灣聯名商品」　全捐社福機構

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

社會熱門新聞

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

民雄豆奶攤害死研究生...老闆改開地下米漿廠

女騎士撞上家犬摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

長髮女慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年　求助高大成

高雄19歲女產嬰…阿公「袋中塞磚」丟河裡

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

姨丈性侵外甥女　小女兒全程目睹

陳建名指陳鴻文打假球　判賠30萬登報道歉

畫面曝光！新竹男詭喊「有人追我！」狂衝跳百米崖

高雄女馬桶產嬰　關鍵10分鐘曝！

即／萬華砂石車碰撞腳踏車！騎士遭捲車底四肢全斷

快訊／嘉義一對男女輕生！命危搶救中

更多熱門

相關新聞

台中Q3房地交易年增2倍　專家憂打房恐延燒低自備優惠

台中Q3房地交易年增2倍　專家憂打房恐延燒低自備優惠

台中今年Q3的房屋和土地交易總金額，紛紛比上一季成長2倍以上，房市過熱現象也造成政府對房產的關注，房產專家認為，央行昨日提出貸款限制令，讓土建融案自備款要拉高到1.5成，這樣一來也拉高購屋門檻，也會對自住客受到影響。

台中將停水16小時　影響25,092戶

台中將停水16小時　影響25,092戶

長髮女慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年　求助高大成

長髮女慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年　求助高大成

借40元被拒！他怒嗆警「視民如糞」

借40元被拒！他怒嗆警「視民如糞」

台中「廢墟大樓」　傳賣家4億接手

台中「廢墟大樓」　傳賣家4億接手

關鍵字：

台中殺妻大坑

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面