快訊／籍斯瀚桃花超旺！接應3女全紅粉知己　人夫見新聞才知綠爆



▲籍斯瀚桃花旺，前往接應的3人全是紅粉知己。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局今（9日）下午發生槍毒通緝犯脫逃案，遭新竹地院判刑5年的籍斯瀚在戒護就醫期間，在有人的接應下成功脫逃，警方也循線追到籍男曾到新北、台北的足跡，目前正全力搜捕中。

籍斯瀚滿身刺青，外表斯文帶痞氣，因經常改造槍枝，深受毒品圈女性喜愛，紛紛為他的霸氣所折服。2017年間，籍斯瀚與林男發生糾紛，帶3人到林男家嗆聲，見對方不敢出面，竟丟擲信號彈攻擊，差點燒掉林家房子，後來出動119才撲滅火勢。

▲籍斯瀚斯文帶點痞，受到許多女生歡迎。

籍斯瀚「敢作敢認」被警方逮捕後也坦承賣毒咖啡、擁槍、縱火，後來被分別判處4月、1年7月及3年7個月刑期，只可惜籍斯瀚敢作敢認卻不敢當，在服刑前竟落跑逃亡，後來在本月8日晚間於竹北豐田派出所落網，沒想到籍男再次假借心臟病就醫脫逃。

籍男在派出所期間，所外就有3台車在守候，其中一名陳姓人妻見籍男「心臟病發」心急如焚，含情脈脈的陪伴，還跟到醫院就診，沒想到，籍男桃花旺到爆，除了有陳姓人妻，後面還有開著白車的曾女及羅女前往醫院探視，籍男假借與車內的陳女交代事情，車外陪同的彭男則趁機出手架開員警，籍斯瀚成功坐上陳姓人妻的紅車快閃。

據了解，3女都是籍男的紅粉知己，人妻陳女的丈夫直到警方警方找上門後，才得知自已戴綠帽，小王還是擁槍、販毒、縱火的通緝犯，他迷惘著看著電視播報妻子劫囚的新聞，也讓現場員警不勝唏噓。

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