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1對1指導豐胸2月A→D罩杯　女大生噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸

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▲▼內衣,胸部,乳房,咪咪。（圖／翻攝自pixabay）
▲有不少網友購買豐胸霜，擦了幾個月都沒長大，後來才知道遇到詐騙。（圖／翻攝自pixabay）。

記者陳凱力／新竹報導

一名女大生小咪（化名），在臉書的一頁式廣告中被一則「1對1指導豐胸」廣告吸引，廣告中強調，只要使用「老師」的產品，2月內可以將A罩杯立即升級至D罩杯，小咪前後掏了將近3萬元買下豐胸霜，沒想到4個月後胸部還是「沒長進」，上網發現還有很多和她一樣的苦主，才知道遇到詐騙，雖然小咪向消保官投訴，但因對方在新加坡，若要跨海訴訟恐要高額費用，台灣目前也無法可管，因此她才向媒體曝光，希望不要再有其他受害者上當。

▲1對1指導豐胸2月A→D罩杯　她噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸。（圖／讀者提供）

▲▼小咪在臉書廣告中購買豐胸霜，後來才知是詐騙。（圖／讀者提供，下同）

▲1對1指導豐胸2月A→D罩杯　她噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸。（圖／讀者提供）

小咪加入廣告中的「老師」line並獲得「1對1指導豐胸」，「老師」告訴她，可以為她量身訂做屬於她的「豐胸精粹霜」，只要2個月即可從A罩杯升級到D罩杯，小咪心動不已，先花了1萬2千元入手一罐豐胸霜，每日按「老師」指示勤擦，卻一點進展都沒有。

小咪再向「老師」諮詢，結果「老師」竟透過乳房照片就可分析，說小咪的乳房微量元素的細胞活性僅有35%至45%，處於低迷的狀態，需要再買1萬5千多元的「加強版濃縮霜」，小咪就這樣噴了將近3萬元，經歷4個月後還是A罩杯，小咪上網爬文，才發現有很多網友和她一樣，自己並不是唯一「體質特殊、不會長大」，而是根本遇到詐騙。

▲1對1指導豐胸2月A→D罩杯　她噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸。（圖／讀者提供）

▲▼業者利用話術，讓不知情的消費者一步步走入陷阱。

▲1對1指導豐胸2月A→D罩杯　她噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸。（圖／讀者提供）

小咪氣得打電話1999向當地消保官投訴，才發現賣家位於境外，管轄權並不在台灣，根本拿詐騙沒辦法，小咪認為不能讓更多平胸姊妹也被詐騙，才挺身爆料，避免其他平胸族受害。

▲1對1指導豐胸2月A→D罩杯　她噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸。（圖／讀者提供）

▲小咪說，消保官告知業者並非境內，目前無法可管。

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