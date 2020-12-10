獨／母女失蹤12年後曝光「生活受影響」連夜搬走　高雄社會局安置

記者黃子倩、洪靖宜、唐詠絮／高雄、彰化報導

彰化一名失蹤了12年的謝姓女童，日前被警方找到時已經長大成人，現年23歲，不過這些年她跟著母親住在高雄，一直過著沒有身分證也沒有健保卡的日子，不僅從小五後就沒有繼續升學，生病也由母親去藥房拿藥治療，警方是透過她持母親（林女）的會員卡資料，在一家百貨商場消費才找到人。由於林女向上門關心的高雄市社會局表示，她和女兒的生活受到影響，為了恢復平靜的生活，經母女同意，目前已由社政單位協助安排新的住所。

▲謝姓女童失蹤12年後被尋獲已經是23歲的大人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

回顧這起事件，原本住在彰化的謝姓女童讀小學5年級時，因父母感情生變離婚，法院當時審酌情況將女童監護權判給父親，不過母親（林女）卻找機會將女童帶走，這一走就是12年，儘管女童父親曾懷疑前妻將女兒帶到高雄投靠親戚，但是尋找多年，都不見兩人身影。

警方近日依照生活百貨的消費記錄，掌握到林女的資料，隨後調閱監視器一車追人，終於循線找到兩人棲身在高雄鹽埕區一棟大樓內，以每個月8000元的代價租屋，不過兩人消失的這12年中，謝姓女童一直過著沒有身份證以及健保卡，猶如幽靈人口的生活，由於沒有上學也沒有對外交友，這回再次見到父親已顯得生疏，且出現明顯的接觸障礙。

▲相隔12年後，父女兩人得以團聚，互相用通訊軟體聯絡。（圖／記者唐詠絮攝）

高雄社會局接獲消息之後，9日下午派社工前往訪談，並且依照林女以及女兒的意願，協助兩人安排新的住所安置，目前已經搬離鹽埕區的租屋處，期盼能消停外界的打擾，讓兩人重返平靜的生活，並由社工後續協助申請健保卡安排女兒進行身心健康檢查、連結教育局提供補救教學、提供物資穩定生活等後續服務。

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