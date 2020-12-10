竹北逃脫犯籍斯瀚「1張照片」曝深情人設！FB告白：依賴妳成習慣

▲竹北逃脫犯籍斯瀚。（圖／翻攝自臉書）

記者陳凱力、林昱萱／新竹報導

通緝犯籍斯瀚9日晚間由警方戒護送醫，未料其女友和朋友早就在急診室埋伏，趁機突襲推倒員警後，成功將他帶走。據了解，籍斯瀚相當有女人緣，這次不僅是3名紅粉知己前來協助他脫逃，在毒品圈中更是有名的天菜。此外，他也曾在臉書座右銘寫下，「依賴已成習慣，有妳我真的過得很快樂」。

從籍男的臉書可見，其貼文大多落在2017年間，而他先前也時常在臉書分享生活、抒發心情，而他也曾感性提到，為什麼要讓自己這麼累、讓自己強顏歡笑，要大家別再找他，他只想靜靜思考。此外，籍男也會在臉書上分享一些生活照，其中一張就是他撐著臉，望向一旁的獨照。

▲竹北通緝犯逃脫。（圖／東森新聞）

籍斯瀚8日晚間被逮捕落網，但其9日中午卻突然倒地大喊，「心臟好痛」並不斷發出哀號，而警方見狀則派遣兩名警力將其救護送醫。另外，由於就醫期間需要打針，因此警方暫時將其手銬解除，僅剩腳銬。未料，在就醫結束後，籍嫌的三名友人隨即衝出，而籍嫌立刻趁隙跳上紅車後逃逸，另名女子也跳上在外接應的車輛，共分成2車逃逸無蹤。整個過程僅僅76秒。

▲籍斯瀚照片曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

對此，警方表示，籍嫌所搭乘的紅色車輛一路逃往桃園龍潭，之後將車棄置桃園大溪石園路上，接著棄車改換其他車輛逃往新北市鶯歌，一行人一連用了3車逃亡。警方事後表示，籍嫌有扣上腳鐐，而目前已掌握5嫌行蹤，正全力緝捕中。