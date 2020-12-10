青山宮遶境最終日...騎士硬闖管制區！欲衝撞警員被保護管束

記者邱中岳／台北報導

青山宮遶境在6日結束，但在6日下午3時許，桂林路發生1名騎士在警方管制路段強行騎車進入，不服警方攔查甚至企圖衝撞，員警隨即控制行動並帶回警局，最後通知救護人員到場，最後等男子情緒平復，由警方抄錄資料後離去。

警方調查，青山宮遶境最後一天，萬華警方管制桂林路、康定路口至桂林路、西園路口東西雙向車流，但林姓機車騎士企圖硬闖管制區，警方到場隨即將他攔下。

▲騎士硬闖青山宮管制路線，甚至還企圖衝撞警員，最後被警方帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

但林姓騎士最後不服警員引導離開，反而企圖衝撞警員，警方隨即對林姓騎士予以保護管束，最後將林帶回警局，男子到警局後還自稱有思覺失調症且情緒相當激動，警方隨即通知救護人員到場協助。

▲騎士硬闖青山宮管制路線，最後被警方帶回，救護人員到場評估騎士情緒。（圖／記者邱中岳翻攝）

救護人員到場後，林男情緒較為冷靜，最後向警方道歉，經警方以及救護人員評估並不需要送醫，隨即抄錄資料後讓他離去。

萬華分局呼籲，民眾於行經各重要路口時，如遇交通管制，敬請遵守現場員警指揮行駛，以共同維護交通順暢；如有違法或違序等行為者，將依相關法規依法究辦，以維執勤員警及現場民眾安全。

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