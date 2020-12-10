竹北逃犯「惡名昭彰擁槍毒梟」起底　一言不合燒你家！3案判5年8月

▲竹北逃亡通緝犯籍斯瀚，在民國106年間犯下3起案件共判刑5年8個月。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

新竹縣竹北分局9日晚間發生一起通緝犯脫逃，竹北分局2名警員在晚間戒護1名5年以上重罪通緝犯就醫，未料犯嫌女友竟然在急診室埋伏，趁犯嫌就醫後突襲推倒員警，成功帶走該名通緝犯。根據判決書內容可以發現，通緝犯籍斯瀚曾經犯下許多案件，是地方惡名昭彰的擁槍大毒梟。

根據了解，籍斯瀚8日晚間在竹北街頭被警方發現落網，因夜不偵訊而入所。9日中午，籍斯瀚睡醒後突然大喊「我心臟好痛」痛苦哀號倒地，2名員警戒護就近前往東元醫院就醫。沒想到籍斯瀚朋友早在急診室門口埋伏，趁籍斯瀚下警車就直接劫囚帶走。

▲籍斯瀚假借心臟病發就醫，結果被女友接應帶走逃亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

從判決書中可以看到，籍斯瀚涉及2起公共危險、1起毒品危害防治罪，共判5年8個月徒刑。籍斯瀚再民國106年間，被警方查獲轉讓第三級毒品咖啡包，又因累犯處4個月有期徒刑。同年，籍斯瀚又因持具殺傷力之改造手槍，藏放在機車車廂內被警方盤查時發現，屬累犯判刑1年7個月。

同年，籍斯瀚因與林姓男子爭執，竟然夥同綽號「阿祖」及李姓男子前往朋友家叫囂，籍斯瀚在林男住處叫囂「出來阿」等語，並放火燒毀林男住處，同夥則手持信號彈朝林男大門丟擲，造成現場起火燃燒，被判刑3年7個月。