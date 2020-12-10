獨／竹北脫逃7部曲！投案才知要關5年6月秒後悔　急扣眾女友劫囚



▲籍斯瀚被警方策動才出面投案，應是一到派出所知道要囚5年多就後悔了。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

槍毒通緝犯籍斯瀚歷經逃亡數月後在本月8日晚間，終於在警方的策動下落網，只是籍斯瀚事先並不知道自己要蹲5年6月的牢，到了派出所後才知道「事情大條」秒後悔，因此急扣眾女友幫忙，在員警眼皮子下脫逃成功，外界對於籍斯瀚能成功脫逃的諸多細節提出質疑，就連警方也私下嘆氣：「真的有疏失！」

資深刑警初步研判，籍斯瀚脫逃應事涉7部曲，包括配合投案未被扣手機、囚5年起念落逃、應有偷私訊求援、女友涉策畫營救、裝病就醫、女力尾隨、警1對多遭劫囚。

根據各縣市政府警察局解送人犯SOP中的確明確記載，犯人到案後需配戴戒具，例如手銬反銬、腳銬、安全帽等，且解送人犯時需有2名以上員警，若人犯為3人或夜間2人以上，戒護員警數量也需隨之增加，但SOP卻未記載「戒護就醫」的細節，例如那些醫療措施需要解開手銬、等候期間手銬的上銬方式，以及手機、親友探視。

▲籍斯瀚在3名紅粉知己的協助下成功逃脫。（圖／網友提供）

據資深刑警表示，一般說來，若只是酒駕、公共危險等罪行，員警並不會協助保管手機，然而重罪犯人或有逃脫、串供等疑慮，就會請犯嫌將手機交出代管。

據了解，籍斯瀚直到被警方策動投案後才知道自己有5年多的牢獄生涯要熬，研判當下心中已反悔起了落跑之意，沒想到身犯重罪的籍斯瀚竟未被保管手機，他佯裝心臟病發，最後與守候已久的多名紅粉知己「會合」後逃亡，也為竹北分局投下一枚重磅震撼彈。

籍斯瀚就醫前就有友人開車尾隨到院、在就醫期間還能與「多名」友人聊天，甚至靠近友人的轎車，在明顯嫌犯與友人數量遠超過1名警力的情況下，形單影隻的菜鳥員警就這樣眼睜睜看著籍男張揚而去，諸多疏失讓竹北分局在一夜激起千層浪，連一般民眾看到落跑影片，都不禁搖頭表示「實在太誇張」。竹北分局對於籍斯瀚以重罪身分且有逃亡之虞，竟在戒護期間仍持有手機一事也坦承「疏忽」並表示後續調查完畢會有相關懲處。

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