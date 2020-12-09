油品護照證書全都假！幽靈公司賣假油權　凱羿董座提告

記者吳銘峯／台北報導

上市公司凱羿採購輕質循環油，卻差點被國際詐騙集團設局騙走鉅款。凱羿公司今年8月間透過掮客簽下上千萬元的油品採購合約，但前董事長蔡謀燦發覺有異，向相關單位查證後，發現對方提供的油品護照、配額證書全都是偽造，因此蔡謀燦9日到新北地檢署提出告訴，控告掮客劉孟和、顏瑜燕夫婦涉嫌詐欺。

凱羿公司今年8月27日、9月16日，與俄羅斯OJSC公司、CASPIAN公司簽署輕質循環油185萬噸購銷協議及合同，9月4日、8日與廣西中創公司、福建泰興投資公司簽署燃料油買賣及內貿銷售合同。考量現行法令對油品買賣的規定，10月14日蔡謀燦另以個人名義與廣西中創公司簽立俄羅斯輕質循環油買賣合作權益約定書。

整個交易過程中，凱羿公司和蔡謀燦先後給付6.8萬歐元、42萬歐元，總計付出48.8萬歐元油品價金，但扮演中間人的劉孟和、顏瑜燕夫婦一直阻止買賣雙方直接洽談。蔡謀燦警覺有異，先不動聲色以電子郵件向莫斯科台北經濟文化協調委員會查證，劉氏夫婦提出的油品保證書、油品護照、原產地證明、配額證書等證明文件的真假，竟然都是偽造的。

為了對全體股東負責，蔡謀燦墊還全部預付款，不讓公司受任何損害，並辭去董座，公司新任董事長為蔡謀燦的弟弟蔡謀賦接任。

蔡氏兄弟9日到新北地檢署按鈴提出詐欺告訴，蔡謀賦強調，劉氏夫婦以假油權、幽靈公司詐欺採購油品，既然都是一場騙局，凱羿公司就無履約義務，更無違約情事，建請檢察官儘速偵速結起訴。

