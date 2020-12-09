IG爆乳網美買包糾紛PO文譙…害正妹直播主半年沒工作　終局戰曝

▲網美瞳瞳因買包糾紛，在IG兩度PO文砲轟直播主「邱冰冰」認罪，法院判決緩刑。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

在IG有14.7萬追蹤的直播小模「瞳瞳」，於2019年間因LV二手包消費糾紛，誤以為遭詐騙，PO文攻擊賣家「Teny邱冰冰」，引對方不滿提告，瞳瞳原先不願意認罪，卻於日前開庭時，與檢察官達成認罪協商，並答應不再對外發表相關評論，北院依加重誹謗罪，判瞳瞳拘役20日、得易科罰金，緩刑2年。

瞳瞳於本案審理期間，表示2019年在網上，向邱冰冰買包匯款1萬多元後，對方臉書粉專卻突然消失、也沒留下聯絡方式，讓她直覺被騙，便到派出所備案，並在IG發文警告大家，雖然之後與邱冰冰聯絡上、包也寄出了，但2人溝通有些衝突，才讓她又不爽二度PO文。

邱冰冰反批，瞳瞳拿到包之後，佯稱男友不喜歡想退貨，實際上卻是比價後，覺得買貴才想退，她降價給瞳瞳又被攻擊，害她2019年11月到2020年5月間，幾乎沒有收入，業配、接案大受影響。

2人日前開庭仍沒共識，瞳瞳稱經濟有困難，沒辦法賠太多和解金給邱冰冰，經檢察官隔離分別談過後，瞳瞳才答應認罪，北院依加重誹謗罪、再考量達成認罪協商，判瞳瞳拘役20日、緩刑2年。

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