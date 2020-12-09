誤認他在香爐小便　莽男替宮主出氣竟以「好摺凳」打死他

▲屏東男子誤認人在香爐小便而打死人。此為示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣余姓男子，2018年間誤以為陳姓男子在某宮廟的香爐小便，由於余男與宮廟的宮主熟識，他認為對方沒尊重宮主，在酒後痛毆對方，還拿鐵製摺疊椅狠砸，陳男因肋骨骨折刺破肺部，送醫不治身亡。一審將余男判刑8年，二審加重改判10年，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，有妨害公務、妨害兵役、竊盜等多項前科的余男（37歲），經常在屏東牡丹鄉某宮廟走動，因此與宮廟的的邵姓女宮主熟識，余男直接稱呼她為姑姑。而案發於2018年10月23日，傍晚6點多，余男與人在宮廟附近的小吃店飲酒，聽到稍早時陳姓男子在宮廟前的香爐小便（實際上陳男乃在宮內飲酒時坐於椅子上直接小便）。

余男暴怒，認為陳男的行為太不尊重姑姑，在當晚7時30分許，在宮廟附近的大梅社區活動中心巷道內找到陳男，開始動手毆打陳男。陳男倒地後，余男再以腳踹他的胸部及背部，陳男不滿遭毆打而對余男叫罵，此舉令余男更加不滿，雙方走到活動中心內，余男抓起活動中心內質地堅硬之鐵製折疊椅毆打陳男之胸、背，致使陳男受有右側第6、7肋骨骨折、右肺被肋骨斷面刺破、右側大量血胸及全身多處撕裂傷、擦挫傷、瘀傷等傷害。陳男倒地不起後，余男罷手離去。

陳男掙扎爬起，負傷到一旁的小吃店求救，小吃店通知陳男父親，緊急將陳男送醫，最後仍因多處肋骨骨折、大量血胸與氣胸而不治死亡。警方循線逮捕余男，並查扣行兇的折疊椅。檢方依照「傷害致死罪」提起公訴。

法院審理時，余男雖向家屬道歉，但因未賠償家屬，並未獲得諒解，雙方未達成和解。一審將余男判刑8年，上訴二審後，高雄高分院痛批余男為逞一時之勇，竟向陳男尋釁，率將手無寸鐵之陳男毆打倒地；而後又以摺疊椅施暴，既已見陳男受傷倒地，仍未將陳男送醫救治，致使他傷重不治死亡，令家屬承受喪失至親之痛，足認余男犯罪情狀非輕，再加上犯後仍未達成和解，因此改重判10年。全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。

