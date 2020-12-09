招待陸配到大陸旅遊統促黨何建華涉賄選　二審仍判無罪

▲何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法，二審仍判她無罪。（圖／記者游宗樺攝）



記者吳銘峯／台北報導

「中華統一促進黨」（下稱統促黨）女媧黨部主委何建華，為統促黨提名的今年初全國不分區立法委員候選人。檢方查出，她涉嫌透過小三通模式，招待10餘名陸配赴金門、廈門五天四夜旅遊，每人只收7千8百元，疑似賄選，提起公訴。何女一審獲判無罪，檢方上訴二審，高院9日二審仍判她無罪。可上訴。

檢方接獲檢舉，指稱何女擔任理事長的「中華婦女聯合會」，以「2019金廈+鼓浪嶼+永定土樓、古田文化交流之旅」名義，在去年12月18日至22日間，帶領10餘名陸配到金門、廈門旅遊。檢方懷疑，何女公開的行程中，大多採取中高價位的旅遊行程，依照行情估價，一人旅費約在1萬4千元左右，但何女所開的旅遊團每人僅需繳交7千8百元報名費，價格明顯不合理。

檢方認為全案可能涉嫌賄選，因此於行程結束的最後一日發動搜索行動，搜索中華婦女聯合會、何建華辦公處所，並到機場帶回16名剛好返國的陸配，也將何女約談到案。何女否認賄選，被以20萬元交保，但最後仍覓保無著，改被無保請回。之後檢方依照違反《選罷法》規定，對何女提起公訴。

一審法院審理後，以查無實證為由判決何女無罪。檢方上訴二審，高等法院9日宣判，還是以查無實證為由，駁回檢方上訴。高院判決無罪後，檢方僅得依照《刑事妥速審判法》第9條規定提出上訴，極為困難，何女幾乎無罪確定。

何女除本案遭檢調單位查辦以外，檢調日前查出何女涉嫌在台發展共諜組織，並以違反《國家安全法》提起公訴。調查局還發布新聞稿，稱何女為首例依照新修正的《國家安全法》起訴的案件，若判決確定，最高可處7年以上徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金。