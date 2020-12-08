桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板　場內溫度由45度降到34度

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園果菜市場大片的石綿屋頂，在市府工務局以「施工不影響市場交易」為原則，投入1,290萬元經費，經過七個多月施工，全面更換為鋁鋅合板，8日舉行竣工典禮。市長鄭文燦於竣工典禮中並頒發「嘉惠社會」獎座，表揚謝文和、劉金福等7名愛心攤商，鼓勵更多市場同業投入公益行列。

▲桃園果菜公司董事長邱素芬(左)重視攤商批發環境安全舒適。（圖／市府提供）

由於，桃園果菜市場位於中正路鬧區中，地方較為狹隘，鄭文燦也表示，未來市府希望依照農產品市場交易法規定，尋找12公頃以上的適當地點設置大型果菜市場，規劃拍賣市場、物流中心、行政辦公室、餐廳及停車場等設施。在完成遷建工作之前，透過就地更新工程提高使用舒適性，期盼果菜市場跟攤商一起努力，提升蔬果交易的安全衛生和服務品質。

▲▼市長鄭文燦頒發「嘉惠社會」獎座，表揚謝文和、劉金福等7名愛心攤商。（圖／市府提供）

市府工務局養工處表示，「桃園果菜市場屋頂更新及整修工程」包括「屋頂更新」及「廁所整建」兩部分。在「屋頂更新」工程方面，石綿屋頂全面更換為鋁鋅合板，原結構生繡處刮除重新上漆，屋頂排風球數量加倍，增加通風排氣效果。根據果菜公司實測，在中午陽光直曬的情況下，場內溫度由改善前45度降到34度，降溫效果相當明顯。

此外，天花板管線也進行整理，燈具全面更換為LED燈管，讓市場整體環境更加明亮；在「廁所整修」工程方面，原有壁面及地坪全面翻新，重新規劃格局及管線，讓供應商及承銷人都有乾淨明亮的廁所可以使用。

包括市議員李光達、林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、黃景熙、市府農業局長郭承泉、工務局副局長陳智仁、桃園區長陳玉明、桃園果菜公司董事長邱素芬、總經理張至淵、桃園市蔬菜加工職業工會理事長江基萬、桃園市蔬菜商業公會理事長何建中、桃園市農產品運銷發展協會會長陳萬安等均一同出席活動。

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