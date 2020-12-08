　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板　場內溫度由45度降到34度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園果菜市場大片的石綿屋頂，在市府工務局以「施工不影響市場交易」為原則，投入1,290萬元經費，經過七個多月施工，全面更換為鋁鋅合板，8日舉行竣工典禮。市長鄭文燦於竣工典禮中並頒發「嘉惠社會」獎座，表揚謝文和、劉金福等7名愛心攤商，鼓勵更多市場同業投入公益行列。

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

▲桃園果菜公司董事長邱素芬(左)重視攤商批發環境安全舒適。（圖／市府提供）

由於，桃園果菜市場位於中正路鬧區中，地方較為狹隘，鄭文燦也表示，未來市府希望依照農產品市場交易法規定，尋找12公頃以上的適當地點設置大型果菜市場，規劃拍賣市場、物流中心、行政辦公室、餐廳及停車場等設施。在完成遷建工作之前，透過就地更新工程提高使用舒適性，期盼果菜市場跟攤商一起努力，提升蔬果交易的安全衛生和服務品質。

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

▲▼市長鄭文燦頒發「嘉惠社會」獎座，表揚謝文和、劉金福等7名愛心攤商。（圖／市府提供）

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

市府工務局養工處表示，「桃園果菜市場屋頂更新及整修工程」包括「屋頂更新」及「廁所整建」兩部分。在「屋頂更新」工程方面，石綿屋頂全面更換為鋁鋅合板，原結構生繡處刮除重新上漆，屋頂排風球數量加倍，增加通風排氣效果。根據果菜公司實測，在中午陽光直曬的情況下，場內溫度由改善前45度降到34度，降溫效果相當明顯。

▲桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板。（圖／市府提供）

此外，天花板管線也進行整理，燈具全面更換為LED燈管，讓市場整體環境更加明亮；在「廁所整修」工程方面，原有壁面及地坪全面翻新，重新規劃格局及管線，讓供應商及承銷人都有乾淨明亮的廁所可以使用。

包括市議員李光達、林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、黃景熙、市府農業局長郭承泉、工務局副局長陳智仁、桃園區長陳玉明、桃園果菜公司董事長邱素芬、總經理張至淵、桃園市蔬菜加工職業工會理事長江基萬、桃園市蔬菜商業公會理事長何建中、桃園市農產品運銷發展協會會長陳萬安等均一同出席活動。

・超級神水、低價必入手

ET快訊
快訊／台中大肚墓地夜間又燒　灰燼讓彰化人崩潰：臭爆
隧道狂奔畫面曝！男驚吼「後面有歹徒」失聯32天　家屬告警瀆職
嬤餵2歲孫狂吃生魚片　名醫曝「慘況」：2種人是地雷族群
徐亨暴瘦「雙頰凹陷」近況曝　網一看嚇歪
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

台南、高雄空污警報！沙崙台糖荒地「大火爆煙」　北風狂吹助火勢

桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板　場內溫度由45度降到34度

台南警長親赴基層表揚打詐有功　期勉佳警以民為本維護治安

蘆竹警分局改建工程開工　鄭文燦：估後年底竣工打造蘆竹新地標

竹市三民國中小1.25公里通學步道　明年2月完工

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房　家屬控警處置偏頗疑吃案

操作槍無撞針具阻鐵　報繳期限倒數3天！金山警：逾期會挨罰

台九線草埔地磅站標示不清遭開罰　警會同公路總局改善

一張圖秒懂操作槍！報繳期限11日截止　瑞芳警：逾期最重罰20萬

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

台南、高雄空污警報！沙崙台糖荒地「大火爆煙」　北風狂吹助火勢

桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板　場內溫度由45度降到34度

台南警長親赴基層表揚打詐有功　期勉佳警以民為本維護治安

蘆竹警分局改建工程開工　鄭文燦：估後年底竣工打造蘆竹新地標

竹市三民國中小1.25公里通學步道　明年2月完工

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房　家屬控警處置偏頗疑吃案

操作槍無撞針具阻鐵　報繳期限倒數3天！金山警：逾期會挨罰

台九線草埔地磅站標示不清遭開罰　警會同公路總局改善

一張圖秒懂操作槍！報繳期限11日截止　瑞芳警：逾期最重罰20萬

破除假訊息　蔡英文PO四張圖卡秒懂萊豬議題

台7乙線過彎失敗！女騎士「自撞彈飛」摔落5尺深水泥地

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

快訊／台中大肚墓地夜間又燒了　灰燼讓彰化人崩潰：臭爆

震撼！石頭島STONE ISLAND被「羽絨之王」收購　確定「集團化」

為何陰毛是捲的？醫解答「3神奇作用」別急著剃　網友長知識了

傳統武術沒練力量、心肺？　內行人揭真相：以前都舉石鎖...

國民黨：蔡政府放話批評立委　應為惡質政治文化道歉

觀眾要求「刪光燦烈片段」！　粉絲灌爆《叢林》官網：別傷害他

劉德華直播撩粉絲「演我夫人」！　誠懇1動作讓網友大讚：難怪會紅

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

南投新地標！「天空之星」設計圖曝光

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

大竹圖書館讀書　可欣賞六股埤塘夜景

順澤宮神帽顯神威　伊登三度奪冠

校園災難26死　隔34年宿舍仍貼符

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

桃園執行防疫醫療後送　獲頒獎勵金

即／國道彰化段車翻覆　駕駛送醫

屏東森林護管員放榜　大學森林系佔6成

南崁溪水汴頭水質淨化系統　試運轉

更多熱門

相關新聞

桃市府與立信機構推都更　打造站前住商大樓

桃市府與立信機構推都更　打造站前住商大樓

為有效提升土地運用效益，桃園市政府與立信機構合作，將斥資11億元在桃園火車站前打造住商大樓，市長鄭文燦與立信機構董事長賴運興8日在市府簽約推動「桃園段武陵小段公辦都更案」；鄭文燦表示，這項都更合作案預計2026年完成，未來市府可取得約610坪公益性設施，將規劃社會住宅與青創中心，透過都更方式一樣可取得社會住宅，希望每個都更案都能順利推動，讓住戶有誘因參加。

蘆竹分局新警政大樓開工　鄭文燦：後年底竣工

蘆竹分局新警政大樓開工　鄭文燦：後年底竣工

央行「打炒房」！江翠最大地主坦言力道強　土地創價有難度

央行「打炒房」！江翠最大地主坦言力道強　土地創價有難度

桃園執行防疫醫療後送　獲頒獎勵金

桃園執行防疫醫療後送　獲頒獎勵金

大竹圖書館讀書　可欣賞六股埤塘夜景

大竹圖書館讀書　可欣賞六股埤塘夜景

關鍵字：

桃園果菜市場屋頂更新鄭文燦邱素芬

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

真有外星人！美國保密協議簽下去了

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

「史都華」仰躺衣服堆　他噁炸崩潰

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面